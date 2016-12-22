| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉碧潭推水舞 週末起秀103天

2016-12-22

〔記者何玉華／新北報導〕新店碧潭再添觀光亮點！廿四日起至明年四月五日共一○三天，每晚將推出搭配多彩燈光和音樂的水舞秀，觀光旅遊局強調，網路上目前流傳許多熱心民眾提供的版本，但唯一的官方版本是昨天才正式發表「只有實景，沒有動畫」的畫面。

新北市政府觀光旅遊局為碧潭開放水域量身打造水舞秀，不同於封閉式水池場地，要在流動狀態下的新店溪搭設水舞，且長達一○三天，包括燈光、噴頭及浮台的固定等都需要更高的技術，觀旅局長陳國君表示，採用辦活動租借設備方式與廠商合作，總經費約四百萬元，相較以往添購器材加上維護動輒千萬元預算，已精省許多。

分階段搭配7個演出曲目

陳國君說，水舞秀在非防汛期辦理，汛期前要拆除所有設備，這是國內首次採用最新立體式水舞技術，水型由三個直徑十米的圓形所組成，搭配國內廠商自行開發製造的3D噴頭，雕塑出國際級水準的水型，一○三天內將分階段搭配七個演出曲目，藉由不同的曲風和水型來傳遞不同主題；首波發想源自碧潭雅稱小赤壁的「赤壁」，曲風宏偉，另一首「鐵達尼」則是浪漫氛圍。

在官方影片發表前，網路已有不少宣稱是碧潭水舞秀的影片流傳，陳國君說，那些都是國外水舞或者電腦動畫模擬的影片，昨天公布的官方影片才是正港的內容，網址https://youtu.be/CrCG0fqJ_bs

每晚6點起 整點和半點演出

碧潭水舞秀將於廿四日舉辦啟用儀式，當天下午兩點由爵士和古典音樂會暖身，一直舉辦到明年四月五日止，每晚六點到八點卅分，每逢整點和半點演出，每個曲目演出約五分鐘，每晚呈現兩曲目；「赤壁」和「鐵達尼」率先登場，後續還有奇幻阿拉丁、雋永民謠組曲等。

廣告
  • 24日晚間將登場的水舞秀，將讓碧潭再添亮點。（鄭明裕攝，新北市觀光旅遊局提供）

    24日晚間將登場的水舞秀，將讓碧潭再添亮點。（鄭明裕攝，新北市觀光旅遊局提供）

  • 24日晚間將登場的水舞秀，將讓碧潭再添亮點。（鄭明裕攝，新北市觀光旅遊局提供）

    24日晚間將登場的水舞秀，將讓碧潭再添亮點。（鄭明裕攝，新北市觀光旅遊局提供）

  • 24日晚間將登場的水舞秀，將讓碧潭再添亮點。（鄭明裕攝，新北市觀光旅遊局提供）

    24日晚間將登場的水舞秀，將讓碧潭再添亮點。（鄭明裕攝，新北市觀光旅遊局提供）

  • 4日晚間將登場的水舞秀，將讓碧潭再添亮點。（鄭明裕攝，新北市觀光旅遊局提供）

    4日晚間將登場的水舞秀，將讓碧潭再添亮點。（鄭明裕攝，新北市觀光旅遊局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 水舞 碧潭
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
中繼市場進青年公園 里長撂狠話

北市府今年七月公布第一果菜及漁類批發市場改建案將在水源快速道路堤外設置中繼市場，若遇颱風、豪雨堤外發生淹水，則會遷至第二安置地點青年公園高爾…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈台北都會〉碧潭推水舞 週末起秀103天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.