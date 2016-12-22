〈台北都會〉碧潭推水舞 週末起秀103天

2016-12-22

〔記者何玉華／新北報導〕新店碧潭再添觀光亮點！廿四日起至明年四月五日共一○三天，每晚將推出搭配多彩燈光和音樂的水舞秀，觀光旅遊局強調，網路上目前流傳許多熱心民眾提供的版本，但唯一的官方版本是昨天才正式發表「只有實景，沒有動畫」的畫面。

新北市政府觀光旅遊局為碧潭開放水域量身打造水舞秀，不同於封閉式水池場地，要在流動狀態下的新店溪搭設水舞，且長達一○三天，包括燈光、噴頭及浮台的固定等都需要更高的技術，觀旅局長陳國君表示，採用辦活動租借設備方式與廠商合作，總經費約四百萬元，相較以往添購器材加上維護動輒千萬元預算，已精省許多。

分階段搭配7個演出曲目

陳國君說，水舞秀在非防汛期辦理，汛期前要拆除所有設備，這是國內首次採用最新立體式水舞技術，水型由三個直徑十米的圓形所組成，搭配國內廠商自行開發製造的3D噴頭，雕塑出國際級水準的水型，一○三天內將分階段搭配七個演出曲目，藉由不同的曲風和水型來傳遞不同主題；首波發想源自碧潭雅稱小赤壁的「赤壁」，曲風宏偉，另一首「鐵達尼」則是浪漫氛圍。

在官方影片發表前，網路已有不少宣稱是碧潭水舞秀的影片流傳，陳國君說，那些都是國外水舞或者電腦動畫模擬的影片，昨天公布的官方影片才是正港的內容，網址https://youtu.be/CrCG0fqJ_bs。

每晚6點起 整點和半點演出

碧潭水舞秀將於廿四日舉辦啟用儀式，當天下午兩點由爵士和古典音樂會暖身，一直舉辦到明年四月五日止，每晚六點到八點卅分，每逢整點和半點演出，每個曲目演出約五分鐘，每晚呈現兩曲目；「赤壁」和「鐵達尼」率先登場，後續還有奇幻阿拉丁、雋永民謠組曲等。