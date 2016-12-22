〈台北都會〉林秋慧夫婿任富邦獨董 遭質疑酬庸

2016-12-22

市府駁 聘用專業人士不看配偶欄

〔記者郭逸、黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕富邦產險官派獨立董事十一月走馬上任，但市議員王鴻薇昨表示，其中一位獨董、文化大學資管系副教授李中彥毫無產險專業，不僅領取月薪加車馬費十八萬元，李妻還是台北農產公司董事林秋慧，質疑林因無法成為北農董事長，柯才用富邦產險獨董職務補償、疑私相授受。北市府回應，聘用專業人才不看配偶欄。

李中彥為美國伊利諾理工學院計算機科學博士，曾任合作金庫商業銀行資訊作業審議協調與安全管理小組委員，現為文化大學資管系專任副教授，約莫一個月前獲得北市府同意，並於十一月二十二日起走馬上任富邦產險官派獨董。

柯：有問題的人 我都先劃掉了

柯文哲昨晚受訪則說，富邦獨董人事案經內部討論，「有問題的我都自己先劃掉了」，並強調李中彥能力沒有問題，其專業是網路安全性，學經歷也都ＯＫ，接著話中意有所指，「有些人自己都是這樣做，就懷疑別人也是這樣，這就很麻煩」。

不過，北農前董事長許長仁被柯文哲拔掉職位後，也出任富邦產險官派獨董，北市府已挨批酬庸。李中彥獨董職位如今也被質疑私相授受；王鴻薇說，富邦產險獨董應具備保險或財金背景，但李的專業是資管，和產險關聯性極低。

王鴻薇接獲爆料，李妻就是北農內定董事長林秋慧，由於林出任北農董座未果，柯市府才拿富邦產險獨董一職補償，每月領取薪水加車馬費十八萬元；據透露，林秋慧現為北農董事，車馬費兩萬元，若出任董事長，月薪將暴增至十六萬六千零五十元。

林秋慧非林洋港姪女 議員質疑柯被騙

林秋慧爭議不只一樁，外傳林是已故前司法院長林洋港的姪女，但市議員梁文傑指他向林洋港的弟弟、前南投縣長林源朗查證，確定林秋慧並非林洋港的姪女，直批連柯文哲、市府也搞不清楚狀況。

王鴻薇強調，北農董事非法任用三親等，市場處已祭出重罰，但若柯文哲讓李、林夫妻都居市府派任高官，北市將成「家族酬庸樂園」。