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〈台北都會〉救民調 阿輝伯要柯P重溝通

2016-12-22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕市長柯文哲上任滿兩週年，智庫日前公布民調，柯文哲滿意度居六都之末。柯前天（二十日）前往翠山莊與前總統李登輝會面。據了解，李登輝叮嚀他，要多跟市議會做完整溝通，「你是做醫生的人，病人也有百百款，不要只是一種方式處理」，雙方也提到世大運問題。對此，李登輝辦公室主任王燕軍說，柯市長本來就定期會來找總統請益，沒有針對特定議題。

柯每年都會與李登輝碰面兩、三次

據了解，柯文哲大約每年會與李登輝碰面兩、三次，大多是請益市政，交換一些政策意見，大約停留兩小時左右離開。

柯文哲任期進入後半段，為了拚民調回升，柯團隊也卯足全力希望能辦好世大運，不過世大運預算日前險被議會全刪。李登輝語重心長地對柯文哲說，市政府資源夠不夠，市長最清楚，工作如何分派很重要，「按部就班慢慢做」。柯文哲也回應，會把大家不滿意的地方改善。

李要柯讓議員知道 「你想做什麼」

此外，柯文哲曾坦言市府團隊表現紀律差，內外溝通也很差。據了解，李登輝向柯文哲建議，推動市政時，不管想幹什麼，一定要跟市議會做完整溝通，讓議員知道你想做什麼，不然好好的市政規劃，最後反而沒辦法順利推動，就很可惜。

李登輝也說，溝通方法很多，「不要一開始就吵架。」就像做醫生一樣，病人有很多種，當市長也是一樣，要用別人的方式溝通，不要只用一種方式處理。若能夠事前溝通，解決問題，優先去做，就可以避免問題變成媒體上的新聞議題。柯文哲則表示自己會再檢討對外與對內的溝通。

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  • 柯文哲大約每年會與李登輝碰面兩、三次，大多是請益市政，交換一些政策意見。（資料照）

    柯文哲大約每年會與李登輝碰面兩、三次，大多是請益市政，交換一些政策意見。（資料照）

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