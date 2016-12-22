〈台北都會〉中繼市場進青年公園 里長撂狠話
2016-12-22
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今年七月公布第一果菜及漁類批發市場改建案將在水源快速道路堤外設置中繼市場，若遇颱風、豪雨堤外發生淹水，則會遷至第二安置地點青年公園高爾夫球場。但此構想卻未與地方溝通，惹來青年公園旁日祥里里長鍾駿不滿，認為市府豈能大筆一畫就忽略當地居民需求，揚言將發動抗議。
市長柯文哲今年七月與第一果菜市場及漁市場的蔬菜、青果、魚類三大公會取得共識，改建期間攤商移至堤外中繼市場。此外，「中繼的中繼」方案，若堤外淹水、泥沙淤積，攤商暫時移到青年公園高爾夫球場的中繼市場。
但鍾駿表示，大型送菜車若可以進出將使整條中華路打結，癱瘓青年公園周邊交通；且菜市場還要在高爾夫球場臨時安置，周邊里民就沒有地方可以從事運動，即使「市場」在颱風後搬離，還要多花時間恢復髒亂的環境。
鍾駿說，他反對市府提出方案前從未問過當地，「市長說要做，公務員也不敢反抗」；市府如果不聽地方聲音，那就不可能完美地解決。
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中繼市場進青年公園 里長撂狠話
北市府今年七月公布第一果菜及漁類批發市場改建案將在水源快速道路堤外設置中繼市場，若遇颱風、豪雨堤外發生淹水，則會遷至第二安置地點青年公園高爾…
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