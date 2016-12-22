〈台北都會〉一果堤外中繼市場未申准 北市府蒙頭做

2016-12-22

水利署都沒點頭 市府砸金規劃

〔記者鍾泓良、何世昌、黃建豪、楊綿傑／台北報導〕市長柯文哲上任兩週年宣布萬華區第一果菜及漁類批發市場改建案明年底開工，實現西區軸線翻轉。市府今年七月公布將在水源快速道路堤外設置中繼市場；工務局上月已發包三千七百萬元的前期規劃標案，市場處也在明年預算編列四．六億元的中繼市場工程金。但市府至今未向水利署申請堤外安置，也無取得水利署准許，出現「地主未點頭，市府先開支票」的狀況。

水利署已明確表明 不宜進行

水利署副署長王藝峰表示，大台北河堤都已興建完成，不太可能變更，而將果菜市場移往河堤外高灘地，也違反河川管理辦法，先前水利署已經明確向北市府有關單位明確回覆不宜進行。

工務局新工處十月十二日上網公告第一果菜與漁類市場中繼市場前期規劃標案，新工處總工程司王健忠表示，標案於十一月廿四日決標，由陳章安建築師事務所、亞新工程顧問股份有限公司共同得標，總標金共三七一○萬元。

王健忠說，前期規劃包含：第一果菜市場與漁市場的主體工程規劃，及堤外中繼市場設計監造；規劃總結報告表定明年五月完成核定，屆時將與攤商溝通，再向水利署報告。若順利通過，明年七月將發包中繼市場工程標，八月初開工，明年底前完工。

市場處表示，第一果菜與漁類市場中繼市場工程金額逾四．六億元，但因台北農產運銷公司爭議遭停止審查，預算目前卡在議會財建委員會。

未來採可拆卸式棚架 克難營業

市場處解釋，過去曾評估青年公園、景美瀝青拌合場以及舊三總旁的台北替代役中心，但因場地過小、地方代表反彈、攤商多不希望遷移太遠而作罷，最後選在堤外安置。對於堤外如何安置，市場處僅透露可能會是可拆卸式的鋼構棚架，方便在颱風或豪雨時撤離至青年公園高爾夫球場。

議員緩頰 還有時間與中央溝通

財建委員會召集人、議員劉耀仁表示，堤外安置是搭建臨時性建物，審查要件應沒那麼嚴格，認為市府可以用一整年跟中央溝通；若預算真的無法動支，那麼可以辦理保留，再向議會報告。

柯市府市場改建動到河灘地上非首例，柯選前曾批評前市長郝龍斌「穿西裝改西裝」的環南市場改建計畫曠日廢時，應遷到河灘地一次改建，遭市府及對手連勝文批評；柯上任也坦承當市長才知道不行，延續郝市府改建計畫。