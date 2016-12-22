〈台北都會〉路面僅重鋪半邊 民怨做半套

2016-12-22

〔記者張安蕎／新北報導〕樹林區太平路一段長一百四十公尺的道路，十八日進行路面重鋪，卻只鋪了一半，形成黑、灰兩種截然不同的路面顏色，彭厝里長黃嘉祥指出，多位里民抱怨市容變差，不解為何做出這種半套工程。

太平路鄰近市場，因車流量大，路面出現凹陷、龜裂等情況，養工處將一五○巷至一八○巷路段重鋪，但卻只鋪了一半，因為新舊鋪面顏色不均，路面像是貼了藥膏一般，黃嘉祥說，居民看到都很訝異，質疑工程施作不當。

養工處長林茂盛澄清，每一條道路都有生命週期，新鋪的路面，經過管線挖掘、車輛輾壓等，造成老舊、損壞時，會先進行局部修鋪，再視急迫、需要性，為每條路排定全面重鋪的優先順序，經評估太平路另一側道路狀況良好，無須全面重鋪，因此僅做局部改善。

黃嘉祥說，太順街、太元街交界處路面凹凸不平已持續多時，政府也應儘速重鋪。樹林區公所工務課長張伯碩表示，將到現場巡視，若有坑洞會立即修補。