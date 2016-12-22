〈台北都會〉IRGM基因變異 兒少脂肪肝風險高

2016-12-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕兒童及青少年脂肪肝的關鍵成因找到了！亞東醫院與台大醫院研究發現，六至十八歲兒少若有IRGM基因變異，得到脂肪肝風險是一般人的二倍，台灣有二十八％肥胖兒童，因為IRGM基因變異罹患脂肪肝。這項重大發現本月發表在國際頂尖的肝臟學期刊，獲學術界肯定。

亞東醫院小兒腸胃科醫師林裕誠指出，IRGM蛋白是啟動分解脂肪的機制，若IRGM基因變異，不易分解體內多餘脂肪，容易形成脂肪肝，嚴重者會變成肝臟發炎、肝硬化，甚至肝癌。

一位十五歲國三男生身高一百七十公分，體重一百二十公斤，肝功能指數是正常人的三倍，已是重度脂肪肝，醫師要求體重控制，患者改變生活習慣，戒除含糖飲料，打籃球運動，一年後，體重下降到八十五公斤，脂肪肝也消失。

據統計推估，台灣超過二萬五千名肥胖兒童因基因變異而得到脂肪肝，若能製造增進IRGM蛋白活性的藥物，就能找到治療方向。

林裕誠表示，每一百個人之中，約十七人帶有IRGM基因變異，基因變異是天生的，但後天飲食與生活習慣，也會誘發脂肪肝生成，例如嗜吃油炸物、高熱量、含糖飲料等食物，罹患脂肪肝的機率較高，防治之道是多攝取蔬果，養成定期運動習慣。