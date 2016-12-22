| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉土城第三所國中用地 將改建棒壘球場

2016-12-22

7千500坪 預計明年動工

〔記者張安蕎／新北報導〕土城暫緩發展區去年完成市地重劃，規劃七千五百坪的「文中三」用地，預計開闢成土城第三所國中，未料受到少子化衝擊，教育局評估無新設學校之必要性，將改建為棒壘球場，預計明年動工。

少子化 暫無設校需求

文中三位於明德路上，最早為農業區，配合市地重劃，周邊有廿九．一七公頃大的住宅及商業區，開發後可引進一萬七千人，因而規劃為學校用地，但去年初完成整地後，教育局調查周邊學齡人口，發現短期內無設校需求，讓這塊土地變成閒置空間，雜草長得快比人還高。

教育局專委顧燕雀表示，為有效活化土地用途，將規劃為棒壘球場，提供鄰近學校及社區民眾使用，例如土城國小、頂埔國小皆有棒球隊，校內卻僅有簡易的練習空間，鄰近的三鶯地區，也常有棒壘球設施使用需求，此地將開闢為符合中央標準的棒壘球場，若有餘裕空間，也可評估里民需求，再增加其他設施。

不過，當地民代也提出在文中三用地興建運動公園的想法，顧燕雀指出，運動公園使用人數較多，若未來局方調整使用需求、欲收回土地，困難度較高，因此不考慮開闢運動公園。

中教科長何茂田也指出，目前土城已有土城國中、中正國中及清水完全中學，校數及容納量足夠，至一一八年皆無設校需求，且鄰近板橋、樹林的里別，亦可依學區劃分，跨區就讀國中。

市議員黃永昌指出，既已完成市地重劃，市府應積極開闢公設，才能提升生活品質，帶動地方發展，重劃區有充足的地權基金挹注公設開發，此案「有地、有錢、有計畫」，應於一年半內開闢完成。

廣告
  • 土城第三所國中預定地，因少子化，無開闢需求，變成閒置空間，雜草長得快比人還高。（記者張安蕎攝）

    土城第三所國中預定地，因少子化，無開闢需求，變成閒置空間，雜草長得快比人還高。（記者張安蕎攝）

  • 議員黃永昌（右二）在文中三用地前辦理會勘，盼市府加速開闢公設。（記者張安蕎攝）

    議員黃永昌（右二）在文中三用地前辦理會勘，盼市府加速開闢公設。（記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 市地重劃 棒壘球場
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
中繼市場進青年公園 里長撂狠話

北市府今年七月公布第一果菜及漁類批發市場改建案將在水源快速道路堤外設置中繼市場，若遇颱風、豪雨堤外發生淹水，則會遷至第二安置地點青年公園高爾…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈台北都會〉土城第三所國中用地 將改建棒壘球場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.