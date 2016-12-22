〈台北都會〉土城第三所國中用地 將改建棒壘球場
2016-12-22
7千500坪 預計明年動工
〔記者張安蕎／新北報導〕土城暫緩發展區去年完成市地重劃，規劃七千五百坪的「文中三」用地，預計開闢成土城第三所國中，未料受到少子化衝擊，教育局評估無新設學校之必要性，將改建為棒壘球場，預計明年動工。
少子化 暫無設校需求
文中三位於明德路上，最早為農業區，配合市地重劃，周邊有廿九．一七公頃大的住宅及商業區，開發後可引進一萬七千人，因而規劃為學校用地，但去年初完成整地後，教育局調查周邊學齡人口，發現短期內無設校需求，讓這塊土地變成閒置空間，雜草長得快比人還高。
教育局專委顧燕雀表示，為有效活化土地用途，將規劃為棒壘球場，提供鄰近學校及社區民眾使用，例如土城國小、頂埔國小皆有棒球隊，校內卻僅有簡易的練習空間，鄰近的三鶯地區，也常有棒壘球設施使用需求，此地將開闢為符合中央標準的棒壘球場，若有餘裕空間，也可評估里民需求，再增加其他設施。
不過，當地民代也提出在文中三用地興建運動公園的想法，顧燕雀指出，運動公園使用人數較多，若未來局方調整使用需求、欲收回土地，困難度較高，因此不考慮開闢運動公園。
中教科長何茂田也指出，目前土城已有土城國中、中正國中及清水完全中學，校數及容納量足夠，至一一八年皆無設校需求，且鄰近板橋、樹林的里別，亦可依學區劃分，跨區就讀國中。
市議員黃永昌指出，既已完成市地重劃，市府應積極開闢公設，才能提升生活品質，帶動地方發展，重劃區有充足的地權基金挹注公設開發，此案「有地、有錢、有計畫」，應於一年半內開闢完成。
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