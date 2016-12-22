〈北部〉廚娘手搓低卡湯圓 義賣捐公益

2016-12-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕冬至到，吃個甜甜湯圓暖呼呼！花蓮市有間冰果室廚娘羅綺梅，用低油、低糖的餡料純手工搓出名為「幸福甜」的湯圓，即日起一個月內，點購幸福甜的所得全捐給門諾基金會。

羅綺梅說，花蓮急缺護理人員，她捐助一月所得給門諾當獎學金，希望能吸引更多有志青年投身護理工作，為在地盡份心力。

她說，應景的湯圓熱量都不少，一顆至少七十大卡，吃多了負擔，沒運動又消化不了，她用在地食材低油、低糖，透過護理師計算搓出每顆五十大卡湯圓，望民眾吃了沒負擔。她強調，因為使用在地食材手工製作，材料來源都非常清楚，吃進肚裡的，本來就該是維持健康的，加上低油低糖，希望大家都可以健健康康每一天。