〈北部〉東海道超馬 跨年登場

2016-12-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕由台開集團與超馬協會共同主辦的「東海道超級馬拉松」，將在卅一日及明年元旦兩天在台開花蓮洄瀾灣特區舉行，有二千一百多人報名參加，昨邀請四大極地馬拉松總冠軍陳彥博到場舉行記者會。台開集團董事長邱復生說，這幾年馬拉松盛行，從全民的馬拉松到專業的超級馬拉松都有，希望蘇花改通車後，大家都會看到花蓮最美的海灣，也成為世界看得到的馬拉松賽。

2千多人報名 好手雲集

超級馬拉松協會秘書長郭豐州說，這次東海道超級馬拉松賽事，最大特色之一是日本超馬選手同時也是亞洲紀錄保持人的原良和（Hara Yoshikazu）帶太太一起參加賽事，另有韓國BJ PARK夫婦、韓國Lee Hak Jun夫婦、香港等多位國際好手一起參加國際山海組一百一十公里賽事，賽道沿著花東海岸山脈與綿延不絕的海岸線，順著花蓮最美縣道一九三，空氣清新風景秀麗，跑者可飽覽花蓮景色心曠神怡。

今年四大極地馬拉松總冠軍陳彥博說，路跑是文化，競技是產業，以文化傳承方式，將運動產業在花蓮落地生根，鼓勵年輕人追求夢想。

邱復生則說，對陳彥博熱愛台灣、重視環保感到非常感動，讓台灣一起重視環保與戶外運動，花東是綠色指數，讓世界看到花蓮，看到花蓮洄瀾灣，蘇花改通車之後，可以展現花蓮觀光新價值，在花蓮慢跑、騎腳踏車，讓花蓮成為跑者聖地。