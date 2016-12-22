〈北部〉（花蓮）入冬忽冷忽熱 中風求助案增3成
〔記者王錦義／花蓮報導〕近日天氣忽冷忽熱，低溫容易誘發心臟病、中風急性發作，花蓮縣警局玉里分局這兩個月內就有兩個警員因心肌梗塞突然過世，而縣消防局接獲胸悶、胸痛及疑似腦中風的求助案件也增加了三成。花蓮慈濟醫院指出，長者跟心血管疾病患者要特別留意天氣急遽變化，如突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，或發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清的情形，一定要儘速就醫。
縣內2警心肌梗塞猝逝
由於最近傳出兩名不到五十歲的警員，在待班的時候發生不幸事件，花蓮警分局長呂芳典、新城警分局長鄭鴻文分別邀請門諾醫院心臟血管外科醫師黃振銘、花蓮慈濟醫院社區醫學部社區健康中心及癌症中心團隊到分局，幫警員的健康狀況把關。
黃振銘說，警察工作跟醫護人員一樣日夜輪流，生活作息難期正常，尤其多數員警缺乏健康意識，往往疏忽了身體所傳達的健康警訊，因此工作一段時間後，身體健康可能已出現狀況而不自知。
他說，警察急性心肌梗塞的機率是一般人的一．三到一．八倍，此外，根據國外研究資料顯示，執法人員工作中死亡是一般工作的三倍，其中七％可能是心因性猝死，因此改變飲食的習慣、維持標準體重、適度運動等是維持健康不二法門。
而花蓮慈濟醫院昨天則到加灣派出所幫新城警分局員警了解體能狀況，並提供健康建議，副院長許文林說，警察勤務繁忙，生活常處於高壓力下，作息不正常，也造成飲食不正常，而健康的身體與健康素養息息相關。
依據花蓮縣消防局統計，這兩週以來疑因天氣變化，在家中突然失去呼吸心跳的案件大增，兩週內一共有九件送醫院前沒有呼吸心跳的案件；而上週有名卅歲的青年突然跌倒，家人打一一九求救，花蓮分隊救護員到場發現患者意識清醒但肢體明顯偏癱無力，加上有嘴歪、講話口齒不清的情形，經由救護員評估患者生命徵象，並依辛辛那提中風評估檢測後，初步研判是急性腦中風，所幸及時送醫救治。
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