〈北部〉宜蘭跨年晚會 帶身份證抽「愛瘋」

2016-12-22

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕二○一七宜蘭熊讚跨年晚會，有安心亞、鄧福如、戴愛玲等眾星雲集開唱，還有四十台曜石黑iPhone7等供抽獎，記得帶著身份證參加，把大獎帶回家。

今年宜蘭跨年晚會嘻哈團體跨院也將現身，昨天率先在超級好禮記者會登台，high翻現場；宜蘭跨年晚會將在卅一日晚上七點到隔天凌晨十二點三十分，在蘭城新月廣場舉行。宜蘭市公所為鼓勵民眾參與，準備潮牌限量帽款，協辦單位新月廣場也提供四十台iPhone7讓現場民眾抽獎。

市公所表示，跨年晚會晚上七點、八點和九點，將各抽一組三位數字幸運號碼，只要身份證字號「末三碼」與幸運號碼相同，就可以在當晚十點前，持身份證正本到現場兌獎服務台登記，往年都有超過百人號碼一致，需再抽球決定四十名幸運兒，抽球沒中也不用氣餒，還是有限量潮帽可以帶回家。

當晚新月廣場周邊交管

市長江聰淵提醒，跨年晚會當天下午五點到隔天凌晨一點，實施道路交管，封閉新月廣場周邊的舊城南路與西後街，神農路二段、中山路二段和中山路三段等則彈性管制，請民眾繞道通行。

市公所指出，新月周邊有許多停車場可供使用，包含宜蘭演藝廳地下停車場、幸福轉運站停車場、中央臨時停車場、蘭城新月廣場地下停車場、宜蘭轉運站停車場、宜蘭酒廠、光復國小等，民眾可多加利用。