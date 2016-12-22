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〈北部〉《蘇澳港營運處爆貪瀆》喝花酒收回扣 資深公僕涉洩底標

2016-12-22

含括4官員共13人被約談

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕台灣港務有限公司基隆港務分公司蘇澳港營運處爆發貪瀆疑案，資深公務員涉嫌洩漏標案底價，讓廠商低價得標，例如包商以一千零二萬元標下一千萬底標工程，並到有女陪侍酒店接受招待，地檢署與宜蘭縣調查站昨約談包括四名公務員在內、共十三人到案。

蘇澳港營運處四名公務員捲入貪瀆疑雲，一名有二十年以上資歷、五十多歲男性工程師，疑似長期洩漏標案底價與採購資訊給包商，藉此與廠商達成協議收取回扣，甚至放水讓包商偷工減料、假造數據、驗收不實，對不確實工程睜一隻眼閉一隻眼。

這名涉案工程師承辦多年工程招標業務，經手的工程包括災後整修、清除淤泥、疏濬工程；另名承辦人則到酒店喝花酒、找女陪侍飲酒作樂，再打電話給包商，告知「我人正在酒店，你來不來？」暗示包商付錢，涉案包商遍及宜蘭、高雄，因有人看不慣工程經常偷工減料，憤而向地檢署檢舉。

檢察官郭欣怡年初開始調查，昨天指揮縣調站、北部地區機動工作站、高雄市調查處幹員兵分十路，上午七點就到蘇澳營運處，攔下正要趕往基隆開標的承辦人，另有工務科督導、工程師、包商，合計十三人被帶回說明，檢調第一波先徹查八件可疑工程，標價從十幾萬元到四、五千萬元。

蘇澳營運處說，將配合檢調查案，提供相關資料，基於偵查不公開，不便多表示意見，一切尊重司法調查。

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  • 臺灣港務有限公司基隆港務分公司蘇澳港營運處四名公務員涉嫌貪污治罪條例。（記者簡惠茹攝）

    臺灣港務有限公司基隆港務分公司蘇澳港營運處四名公務員涉嫌貪污治罪條例。（記者簡惠茹攝）

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