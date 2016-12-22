〈北部〉《蘇澳港營運處爆貪瀆》喝花酒收回扣 資深公僕涉洩底標

2016-12-22

含括4官員共13人被約談

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕台灣港務有限公司基隆港務分公司蘇澳港營運處爆發貪瀆疑案，資深公務員涉嫌洩漏標案底價，讓廠商低價得標，例如包商以一千零二萬元標下一千萬底標工程，並到有女陪侍酒店接受招待，地檢署與宜蘭縣調查站昨約談包括四名公務員在內、共十三人到案。

蘇澳港營運處四名公務員捲入貪瀆疑雲，一名有二十年以上資歷、五十多歲男性工程師，疑似長期洩漏標案底價與採購資訊給包商，藉此與廠商達成協議收取回扣，甚至放水讓包商偷工減料、假造數據、驗收不實，對不確實工程睜一隻眼閉一隻眼。

這名涉案工程師承辦多年工程招標業務，經手的工程包括災後整修、清除淤泥、疏濬工程；另名承辦人則到酒店喝花酒、找女陪侍飲酒作樂，再打電話給包商，告知「我人正在酒店，你來不來？」暗示包商付錢，涉案包商遍及宜蘭、高雄，因有人看不慣工程經常偷工減料，憤而向地檢署檢舉。

檢察官郭欣怡年初開始調查，昨天指揮縣調站、北部地區機動工作站、高雄市調查處幹員兵分十路，上午七點就到蘇澳營運處，攔下正要趕往基隆開標的承辦人，另有工務科督導、工程師、包商，合計十三人被帶回說明，檢調第一波先徹查八件可疑工程，標價從十幾萬元到四、五千萬元。

蘇澳營運處說，將配合檢調查案，提供相關資料，基於偵查不公開，不便多表示意見，一切尊重司法調查。