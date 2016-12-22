〈北部〉羅東自來水鉛管汰換 被疑一國兩制
2016-12-22
水公司：都計區內多為鉛管 先換
〔記者江志雄／羅東報導〕自來水公司汰換羅東鎮用戶外線鉛管，羅東鎮代許俊仁、何建東接獲投訴，用戶抱怨只選定都市計畫區域更換管線，區外未同步換新，質疑一國兩制；水公司強調全面更換鉛管，絕無大小眼。
立委陳歐珀昨到羅東鉛管汰換工地了解施工情形，水公司八區管理處副理李慶興說，宜蘭縣自來水用戶兩萬八千多戶，用戶外線鉛管均在民國六十三年前埋設，籌措二十億元經費，九十三年起逐步汰舊換新，月底可完成。
不過，鉛管更新被批評選擇性汰換，何建東在代表會提案，建請水公司把羅東鎮東安等九里的非都市計畫區域，納入老舊管線及鉛管汰換範圍一併施工，若把非都市計畫區域排除在外，恐招致民怨。
許俊仁指出，住戶自來水管線攸關民生用水衛生，有些用戶數十年來沿用老舊水管，自來水喝得不安心，這波更新工程未被列入汰換名單，已累積不小民怨，水公司應給個合理交代。
李慶興回應，羅東鎮自來水鉛管集中在都市計畫區域，區外住戶大都六十三年後才埋設管線，使用的是塑膠管，現階段先汰換鉛管，日後再編列預算更新老舊管線；傳統自來水幹管屬塑膠材質，現更換為延性鑄鐵管，用戶外線鉛管換成耐衝擊管或不鏽鋼管，新管線耐用又耐震，全縣自來水普及率九十四．三八％，高於九十二．三六％全國平均值。
陳歐珀說，去年鉛管風暴延燒時，他在第一時間要求水公司第八區管理處檢測，隨後爭取預算換新管，汰換工程完工後，將揮別鉛管陰霾，讓用戶飲水安全獲得更好的保障。
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