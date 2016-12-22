〈北部〉路燈移至靠山側 外木山景色更遼闊
2016-12-22
〔記者林欣漢／基隆報導〕外木山去年獲選全國十大魅力水域第一名，市府今年和北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）合作，將原本設置於靠海側的路燈移至靠山側，近日完工，遊客不用再閃避路燈，就能遠眺野柳岬、基隆嶼、和平島，捕捉最遼闊的海岸景觀。
外木山擁有獨特岩岸、沙岸相連海岸線，大武崙沙灘可讓民眾長泳、戲水，步道可健走、慢跑，悠然欣賞海岸風情，假日總吸引遊客前往享受山海綿延的怡人景致，但靠海側林立的一百多座路燈桿，常挨批很「煞風景」。
工務處公用事業科長楊志華表示，北觀處今年補助七百三十餘萬元，由工務處施工將燈座改到靠山側，並汰換一百三十五路燈桿，並更換成LED節能燈具，同步清整出超過一千公斤的纜線，讓民眾在外木山漫步時，擁有開闊的天際線。
養護工程科長章志華說，工務處這次也一併改善道路品質，從湖海路一段油庫大門前至涼亭，將全長二．九公里的既有路面刨除後，再鋪設五公分厚的再生瀝青混凝土並繪設標線，總面積約二萬四千平方公尺。
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