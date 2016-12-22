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〈北部〉新住民人口破萬 將協助投入就業

2016-12-22

〔記者林欣漢／基隆報導〕據內政部移民署資料，基隆市的新住民人口上個月來到一萬一百一十人，正式突破一萬關卡，民政處本月修正新住民輔導事務委員會設置要點，將就業中心代表也聘為委員，民政處表示，藉由協助新住民順利投入就業市場，解決新住民家庭經濟問題。

根據移民署統計，截至十一月底止，基隆市新住民一萬一百一十人，中國港澳配偶七千六百二十六人，其他地區外裔人口有二千四百八十四人，原住民人口九千二百五十一人。

市府國際家庭服務中心督導林珉表示，中心主要協助設籍前的新住民處理初來適應不良、家庭經濟困難等問題，近年不少新住民第二代逐漸邁入青春期，也設計相關團體課程，協助新住民加強親子溝通，促進親子關係。

另外，民政處定期開辦語言、電腦、網拍、烹飪等生活適應輔導班，教育處有新住民第二代母語學習課程，婦幼中心每二星期有就服員為新住民媒合工作服務，衛生所培訓新住民通譯志工，使新住民能順利適應生活環境。

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  • 新住民人口破萬人，圖為民進黨基隆市黨部舉辦「東南亞新住民歌唱比賽」。（記者林欣漢攝）

    新住民人口破萬人，圖為民進黨基隆市黨部舉辦「東南亞新住民歌唱比賽」。（記者林欣漢攝）

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