| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉前移民署長謝立功 爭取角逐基市長

2016-12-22

〔記者林欣漢／基隆報導〕前移民署長謝立功昨天在義一路成立「OPEN謝立功 開創基隆」研究室，宣布將爭取國民黨內提名，角逐下屆基隆市長，謝立功表示，基隆還有許多軟實力，卻欠缺更多執行力，要「OPEN」開創基隆的未來。

謝立功二年前以素人之姿參選基隆市長，拿到五萬餘張選票，他表示，在基隆求學、就業、結婚、生子，對這片土地擁有深厚感情，一張選票、一世情，這五萬多票的支持，是市民給予「責無旁貸」的使命。

謝立功說，成立研究室是為方便與市民共學，共擬建設基隆藍圖，研究室有VR虛擬實境，並規劃開辦中東肚皮舞、街舞及民俗舞蹈，以及烏克麗麗、陶笛等音樂班，以及防身術、國術班、法律諮詢服務等。

國民黨秘書長莫天虎、台南市議員謝龍介、黃復興黨部都到場力挺，有趣的是，謝立功研究室的地點剛好是前基隆市長參選人黃景泰的競選總部，謝立功說，「OPEN」有藍色、綠色等各種顏色，爭取所有市民的認同，選在冬至成立研究室，除了這天以後日照時間會愈來愈長，吃湯圓也有團圓、幸福美滿之意。

廣告
  • 前移民署長謝立功，兩度角逐基隆市長。 （記者林欣漢攝）

    前移民署長謝立功，兩度角逐基隆市長。 （記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 謝立功 選舉
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
國道一號起點入口意象 進行景觀改善

國道一號起點在基隆，但是入口意象常令人感到雜亂污漬，在立委蔡適應協調下，高公局本月起展開牌面清洗及補漆，預計二個月內完成，未來每兩年定期維護…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈北部〉前移民署長謝立功 爭取角逐基市長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.