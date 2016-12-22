〈北部〉前移民署長謝立功 爭取角逐基市長

2016-12-22

〔記者林欣漢／基隆報導〕前移民署長謝立功昨天在義一路成立「OPEN謝立功 開創基隆」研究室，宣布將爭取國民黨內提名，角逐下屆基隆市長，謝立功表示，基隆還有許多軟實力，卻欠缺更多執行力，要「OPEN」開創基隆的未來。

謝立功二年前以素人之姿參選基隆市長，拿到五萬餘張選票，他表示，在基隆求學、就業、結婚、生子，對這片土地擁有深厚感情，一張選票、一世情，這五萬多票的支持，是市民給予「責無旁貸」的使命。

謝立功說，成立研究室是為方便與市民共學，共擬建設基隆藍圖，研究室有VR虛擬實境，並規劃開辦中東肚皮舞、街舞及民俗舞蹈，以及烏克麗麗、陶笛等音樂班，以及防身術、國術班、法律諮詢服務等。

國民黨秘書長莫天虎、台南市議員謝龍介、黃復興黨部都到場力挺，有趣的是，謝立功研究室的地點剛好是前基隆市長參選人黃景泰的競選總部，謝立功說，「OPEN」有藍色、綠色等各種顏色，爭取所有市民的認同，選在冬至成立研究室，除了這天以後日照時間會愈來愈長，吃湯圓也有團圓、幸福美滿之意。