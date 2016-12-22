〈北部〉仁愛之家老舊 將轉型長照園區
明年進行可行性評估
〔記者林欣漢／基隆報導〕市立仁愛之家規劃轉型為長照福利服務園區，明年將進行可行性評估，社會處長吳挺鋒表示，未來長照福利服務園區將有安養、養護、護理等多層次照顧，讓基隆的長輩得到更全面的照顧資源。
今年編920萬修繕仁德樓
仁愛之家從民國六十二年興建至今，多棟建物已成危樓，仁愛之家主任楊明達表示，三年前開始未再收容新住民，目前院內剩七十七人，今年編列九百二十萬元經費修繕仁德樓，上週發包進行抓漏、防水、氣密窗等工程，預計明年六月完工後，安排所有院民集中入住仁德樓，再開始拆除明德、培德、崇德等危樓。
採OT或BOT 將再研究
基隆市六十五歲以上老年人口已在今年突破五萬人大關，公、私立養護中心一床難求，吳挺鋒指出，老舊的仁愛之家轉型勢在必行，為發展長照福利服務園區，今年已向財政部促參司申請計畫，明年花費一百五十萬元進行可行性評估，預計需時一年，至於採OT或BOT方式，得評估後再做決定。
因應長照2.0政策，吳挺鋒說，仁愛之家以前過於機構化，僅有單一性照顧功能，未來的長照福利服務園區要涵蓋安養、養護、護理等多層次照顧的需求，包括休閒場所、員工教育訓練等，危樓拆除後面積有五、六公頃，將重新規劃設計空間利用，取得平衡點。
下月起將提供長照B級服務的市立醫院，也因連年虧損面臨轉型問題。市立醫院院長楊冠洋表示，市醫定位朝長照需求發展，現在最擔心的是經濟規模不夠，必須全面性服務量做出來，才有辦法盈餘再投資，仁愛之家就是市醫轉型的轉捩點，市醫能協助醫療、護理部分，在老人長照扮演醫療資源角色。
社會處前天也邀七區區長召開長照2.0C級佈建研商會議，吳挺鋒說，中央要求兩年內C級站點要達到普設目標，基隆市平均三個里就要有一個C級站點，下月起成立輔導小組，以現有關懷據點、機構為優先篩選對象，評估場地軟硬體資源、意願及過去成效，預計農曆年前可完成初步盤點工作，再視情況召開說明會。
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