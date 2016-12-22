〈北部〉青創工坊開張 助青年返鄉創業

2016-12-22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「苗栗青創一號—青年創業．青年農民工坊」，昨天在城市規劃館成立，邀請青年創業者及百大青農設攤展售創業產品，並安排育達科技大學新銳服裝設計師進行茶職人服裝設計發表、在地創意調酒師黎宇傑花式調酒表演等，縣長徐耀昌期許此工坊能成為縣內青年創業者與青年農民培育及交流平台。

青創工坊昨天由縣長徐耀昌、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、立委徐志榮妻子王慧珍、育達科大副校長莊謙亮等人共同揭牌，隨後頒發二十五名青年創業輔導團顧問聘書，象徵青創一號工坊正式運作。

徐耀昌表示，根據人力銀行調查，有八成六的年輕人有創業的夢想，但因為專業不足，跌跌撞撞走了很多冤枉路，其中更有四成鎩羽而歸，為協助青年開創事業，開設青創基地，讓青年能互相切磋，並在顧問團輔導加值下，提高創業成功率。

此外，縣府亦研議利用農糧署苗栗舊糧倉、南庄鄉大同路宿舍，打造具在地特色的青年創業聚落，提供青年創業者進駐，盼吸引更多青年返鄉創業、在地就業。