〈北部〉六合國小組合教室 完工

2016-12-22

〔記者許展溢／頭份報導〕頭份市六合國小校舍老舊，考量學生安全，計畫興建組合屋，縣府去年發包流標五次，校長鍾瑞蓉說，所幸佛教慈濟慈善事業基金會投注八億元進行苗栗縣六所學校重建及安置組合教室工程，六合國小是第一所完工，昨天舉辦落成儀式，但屋內硬體設備未完成，預計最快下學期才能使用。

苗栗縣縣立苑裡高中、公館國中、造橋國中、後龍國中、六合國小及后庄國小六所校舍都被評為高震損風險校舍，亟需進行重建。

鍾瑞蓉表示，六合已有六十三年歷史，超過最低使用年限三十五年，耐震力很不足，每天提心弔膽，前年七月報拆計畫送教育處、教育部審議，通過拆除教室二十間、廁所兩間、樓梯四座重建。

鍾瑞蓉說，改建前須有臨時上課空間，計畫興建組合屋，總經費約六百三十三萬元，但縣府始終無法發包成功，向各界請求後，獲慈濟協助打造十四間組合屋，校內三百四十位學生將全部遷移，預計使用兩年，但部分硬體未完善，下學期才能使用。

慈濟師兄黃捷增說，動用三百五十七人，花費十七天興建牢固、環保又能循環再利用的十四間組合屋。

縣府教育處國民教育科長鄭芳渝說，組合屋內目前只有吊扇、電燈，課桌椅、黑板等需從舊教室移用，水、電配線部分需另裝設。預計寒假後慈濟也將進行第二所後庄國小組合屋施作。