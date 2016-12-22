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〈北部〉中央追加紓困金 苗縣府財政紀律遭質疑

2016-12-22

立委議員批 把中央當提款機

〔記者蕭婷方、張勳騰／綜合報導〕苗栗縣政府債台高築，最高曾舉債四百多億元，數度瀕臨破產危機，為協助縣府渡過財政難關，中央政府自去年八月起成立融資平台紓困，先行墊付積欠廠商工程款，短短一年半就已超支，年底又擬增加十五億元。立委黃國書昨在立法院指出，縣府預算仍連年浮編、議會廿二年來也從未刪減預算，根本把中央政府當提款機。

徐耀昌︰連2年縮減預算規模

縣長徐耀昌回應，苗栗縣的總預算今年及明年已連續刪減兩成，考量縣府長、短債皆逾公債法規範上限，且縣府目前受行政院頒「地方政府財政紀律異常之控管機制」執行在案，為求縣府財政及早回歸正軌，唯有核實編列，縮減預算規模，以達實質收支平衡。縣府在艱困的環境中努力，希望縣議員及鄉親能共體時艱，同心協力向中央爭取經費讓苗栗財政早日獲得改善，讓縣政穩健發展。

民進黨立委黃國書、鍾孔炤與苗栗縣議員羅貴星、陳春暖與陳光軒昨在立法院召開記者會，指苗縣府財政紀律崩壞。據統計，苗縣府每年預算僅一百九十億，但負債高達六百九十八億元。中央政府去年成立融資平台四十二億元資金，迄今已使用五十億元，為協助廠商度過年關資金調度，財政部將於月底前再增釋十五億元。

黃國書指出，苗縣府預算仍有浮編問題，截至今年十一月底止，物品費才使用一百卅萬元，但明年度預算卻編四百卅七萬元，各處室國內旅費還近千萬元。

中央政府近來雖對苗栗財政收支主動介入與管制，但陳光軒批評，苗縣府財政處長自劉政鴻任內從未換過，提列還債計畫還數次被退件，顯見苗栗從頭到尾都沒有履行償債義務，才會造成債台高築。

羅星貴更直言，苗栗縣議會三十八席議員中，國民黨就有三十五席，今年已有藍營議員放話不會刪減任何預算，政府缺乏監督，財政才會持續惡化。

財政部國產署副署長戴龍輝回應，已依公共債務法持續督導苗縣府研擬長期還款計畫，介入還款計畫至今已有初步成效，苗縣府年收支差異已下降，由二○一二年的五十七億元，至二○一五年僅差四億元。

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  • 民進黨立委黃國書（左三）、鐘孔鍾孔炤等人（左四）召開「地方財政自治失靈　中央政府不能淪為苗栗提款機」記者會，要求財政部、主計處應正視苗栗縣財政問題。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委黃國書（左三）、鐘孔鍾孔炤等人（左四）召開「地方財政自治失靈　中央政府不能淪為苗栗提款機」記者會，要求財政部、主計處應正視苗栗縣財政問題。（記者王藝菘攝）

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