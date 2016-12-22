〈北部〉健身摔傷失憶 控業者沒救護

2016-12-22

消保官：將聯合稽查

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣劉姓縣民向縣府消保官羅鈞盛投訴，他的妻子前天在全國大型連鎖健身中心竹北店運動摔傷，導致腦震盪且失憶，業者事發後快一小時才通知他，對他的送醫要求置若罔聞，家人趕抵後，業者竟叫計程車送醫，現場沒救護站、醫護人員、防摔措施。

羅鈞盛說，近日將會同相關單位對業者聯合稽查。業者公關則說，事發時有兩名具有AED（自動體外心臟電擊去顫器）證照的管理人員，都受過CPR訓練，也有基本救護裝備，可以、也會做緊急協助及救護。

業者：跌倒時稱沒事

業者公關說，劉妻是在站立做後傾動作時跌倒，當時老師詢問是否有不舒服，她都回答「沒事」，休息一個動作後繼續完成後半段近三十分鐘的課程，並且收拾器材，沒有異狀，直到課後，工作人員主動察覺她呆坐現場，立刻聯絡劉先生。

業者公關也說，雖然有收到劉先生要求送醫的訊息，但因劉妻拒絕，不便勉強，才會等到劉妹趕抵，而且劉妹說她協助劉妻就醫就好，所以沒有打電話叫一一九，只叫計程車護送。

劉妻說，第二堂課起，只有一名教練現場指導。上課時，學員同步各自拉絲綢跟著教練做，比較危險的倒立，她伸手可以勉強觸地。另外還有個拉絲綢後整個身體往絲綢上坐的動作，普遍讓學員有翻落的恐懼。但她完全記不起來是做哪個動作時發生意外？事後持續昏睡、頭發脹、脖子不舒服。