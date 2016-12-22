〈北部〉寶山椪柑評鑑 劉文彬奪特等獎
2016-12-22
〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹縣寶山鄉農會昨天舉辦優質椪柑品質評鑑，共有四十八點參賽，在油田村種柑橘五年多的劉文斌，一個人照顧面積二甲多的橘園，仍種出高品質的柑橘，他的椪柑又大又甜又多汁，在這次評鑑贏得特等獎。
寶山鄉農會總幹事李筱華說，柑桔是寶山鄉最大宗作物，產期為每年十一月到隔年三月，其中，椪柑具備果心大、皮肉分離容易、果肉柔軟、酸味低、甜味高等優點，成為不少新竹科學園區公司農曆春節送禮最佳選擇之一，在零售市場上也相當搶手，有意採購者可和農會的新農民市場聯繫，電話：（03）520-1119轉17。
劉文斌說，他的柑橘栽種、果園管理技術傳承自父親，種柑橘五年來不斷學習精進，前幾年參賽都只拿到參等獎，這次能榮獲特等獎，他覺得是技術終於成熟了！
其他優勝名單如下：頭等獎佘國正；貳等獎江日滿、黃仁政；參等獎李盛華、劉瑞漢、邱乾柳；優等獎彭俊宏、徐清亮、余王秀春、何立城。
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