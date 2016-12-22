| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉寶山椪柑評鑑 劉文彬奪特等獎

2016-12-22

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹縣寶山鄉農會昨天舉辦優質椪柑品質評鑑，共有四十八點參賽，在油田村種柑橘五年多的劉文斌，一個人照顧面積二甲多的橘園，仍種出高品質的柑橘，他的椪柑又大又甜又多汁，在這次評鑑贏得特等獎。

寶山鄉農會總幹事李筱華說，柑桔是寶山鄉最大宗作物，產期為每年十一月到隔年三月，其中，椪柑具備果心大、皮肉分離容易、果肉柔軟、酸味低、甜味高等優點，成為不少新竹科學園區公司農曆春節送禮最佳選擇之一，在零售市場上也相當搶手，有意採購者可和農會的新農民市場聯繫，電話：（03）520-1119轉17。

劉文斌說，他的柑橘栽種、果園管理技術傳承自父親，種柑橘五年來不斷學習精進，前幾年參賽都只拿到參等獎，這次能榮獲特等獎，他覺得是技術終於成熟了！

其他優勝名單如下：頭等獎佘國正；貳等獎江日滿、黃仁政；參等獎李盛華、劉瑞漢、邱乾柳；優等獎彭俊宏、徐清亮、余王秀春、何立城。

廣告
  • 新竹縣寶山鄉農會昨天舉辦優質椪柑品質評鑑，劉文斌的椪柑又大又甜，贏得特等獎。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣寶山鄉農會昨天舉辦優質椪柑品質評鑑，劉文斌的椪柑又大又甜，贏得特等獎。（記者蔡孟尚攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 椪柑 農產
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
國道一號起點入口意象 進行景觀改善

國道一號起點在基隆，但是入口意象常令人感到雜亂污漬，在立委蔡適應協調下，高公局本月起展開牌面清洗及補漆，預計二個月內完成，未來每兩年定期維護…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈北部〉寶山椪柑評鑑 劉文彬奪特等獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.