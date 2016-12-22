〈北部〉關西》救四寮溪生態 里長找清大教授會勘把脈

2016-12-22

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮四寮溪局部整治，多年營造的生態、景觀卻因此遭破壞，當地東山里里長吳成崇昨天邀請批評工程是「鬼畫符」的清大生命科學系教授曾晴賢到場把脈，希望已遭破壞的生態、景觀，能有挽救和重建機會。

本報獨家披露，四寮溪戶外生態教室茄苳樹景觀公園到藥師佛禪寺段整治挨批開生態倒車，地方聞訊熱議撻伐。

吳成崇、曾晴賢昨天兩人會同鎮公所建設課、代表會主席劉德樑、整治工程的工程顧問公司及東山社區發展協會總幹事詹碧玉，現場實勘研究如何讓工程兼顧生態。

曾晴賢：協助建魚梯

曾晴賢說，落差極大的水底橋下游水域，他未來會協助用最省錢、省事的方式建構簡易魚梯，讓下游魚兒可以上溯，讓當地生態儘早恢復。

吳成崇強調，整治工法沒有錯，未來會在不拆除已做好的工程前提下，努力爭取讓景觀和生態復舊。

曾晴賢會勘後說，這是工程顧問公司缺乏經驗的結果，也是目前國內各地的通病，畢竟里長們多半沒有工程專業，無從發現工程顧問公司設計的謬誤。

整治點不該設擋土牆

曾晴賢以藥師佛禪寺下方、四寮溪左側的擋土牆為例說，沒考慮整合當地的地形、地貌，以致顯得突兀。

他認為，當地其實不該施設擋土牆，應保持河道的寬敞，而不是把護岸拉高。