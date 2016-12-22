| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉關西》救四寮溪生態 里長找清大教授會勘把脈

2016-12-22

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮四寮溪局部整治，多年營造的生態、景觀卻因此遭破壞，當地東山里里長吳成崇昨天邀請批評工程是「鬼畫符」的清大生命科學系教授曾晴賢到場把脈，希望已遭破壞的生態、景觀，能有挽救和重建機會。

本報獨家披露，四寮溪戶外生態教室茄苳樹景觀公園到藥師佛禪寺段整治挨批開生態倒車，地方聞訊熱議撻伐。

吳成崇、曾晴賢昨天兩人會同鎮公所建設課、代表會主席劉德樑、整治工程的工程顧問公司及東山社區發展協會總幹事詹碧玉，現場實勘研究如何讓工程兼顧生態。

曾晴賢：協助建魚梯

曾晴賢說，落差極大的水底橋下游水域，他未來會協助用最省錢、省事的方式建構簡易魚梯，讓下游魚兒可以上溯，讓當地生態儘早恢復。

吳成崇強調，整治工法沒有錯，未來會在不拆除已做好的工程前提下，努力爭取讓景觀和生態復舊。

曾晴賢會勘後說，這是工程顧問公司缺乏經驗的結果，也是目前國內各地的通病，畢竟里長們多半沒有工程專業，無從發現工程顧問公司設計的謬誤。

整治點不該設擋土牆

曾晴賢以藥師佛禪寺下方、四寮溪左側的擋土牆為例說，沒考慮整合當地的地形、地貌，以致顯得突兀。

他認為，當地其實不該施設擋土牆，應保持河道的寬敞，而不是把護岸拉高。

廣告
  • 清大教授曾晴賢（戴帽者）昨天實地會勘關西四寮溪，替現場已被整治工程破壞的生態、地景把脈，尋求「止血」之道。（記者黃美珠攝）

    清大教授曾晴賢（戴帽者）昨天實地會勘關西四寮溪，替現場已被整治工程破壞的生態、地景把脈，尋求「止血」之道。（記者黃美珠攝）

  • 清大教授曾晴賢（右二）告訴新竹縣關西鎮東山里長吳成崇（前橫條紋上衣者）等，可以借助他膝前易生藻類的石塊，透過適當的佈設，有助水中生物重新在已被破壞的現場重新生存。（記者黃美珠攝）

    清大教授曾晴賢（右二）告訴新竹縣關西鎮東山里長吳成崇（前橫條紋上衣者）等，可以借助他膝前易生藻類的石塊，透過適當的佈設，有助水中生物重新在已被破壞的現場重新生存。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 四寮溪 河川整治
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
國道一號起點入口意象 進行景觀改善

國道一號起點在基隆，但是入口意象常令人感到雜亂污漬，在立委蔡適應協調下，高公局本月起展開牌面清洗及補漆，預計二個月內完成，未來每兩年定期維護…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈北部〉關西》救四寮溪生態 里長找清大教授會勘把脈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.