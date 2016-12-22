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〈北部〉客家流行音樂節 總獎金近120萬

2016-12-22

〔記者陳昀／桃園報導〕二○一七客家流行音樂節報名起跑，分為客家流行歌曲的歌唱、合唱與創作三大賽事，歌唱及合唱於明年一月二十日、創作於明年二月二十日報名截止，創作大賽首獎獎金十萬元，比賽總獎金近一百二十萬元，在期限前十天報名者可抽一支K歌神器及五台藍芽音響、報名前五百名送隨行杯，詳情請查詢「二○一七客家流行音樂節」官網或臉書專頁。

市長鄭文燦指出，今年各項初賽改為戶外海選，還在歌唱競賽新增親子幼幼組鼓勵學客語，明年三、四月舉行決賽後，將舉辦戶外草地音樂會暨頒獎典禮。

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  • 2017客家流行音樂節報名起跑，比賽總獎金近120萬元。 （記者陳昀攝）

    2017客家流行音樂節報名起跑，比賽總獎金近120萬元。 （記者陳昀攝）

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