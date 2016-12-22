〈北部〉永平工商校服貴？ 家長會長嗆議員

2016-12-22

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕台北市Ｗ飯店女模命案，因「土豪哥」而扯出楊梅區永平工商校服昂貴的案外案，學校家長會長葉福州昨天出面背書指學生制服「價格合理」，更嗆爆料的市議員王浩宇是「小屁孩」，要王於廿四日之前善意回應，否則將會提告。王浩宇對此回應，爆料內容都是事實，對方若要提告，「就去告吧」！

王浩宇日前爆料永平工商學生買制服得花一萬五千元，永平工商校長黃耀祿昨天邀來葉福州帶領一整排學生說明學校的制服品項與單價。黃表示，女生制服八千九百元、男生制服七千九百元，若有兄姊的制服也可以使用，也不需全數購買，真不知到底貴在哪裡？

葉福州還拿出王浩宇所經營商店販賣的雨傘，猛力敲壞後質問：「王浩宇的雨傘賣兩百九十九元，比市面貴，還不是敲了會壞！」他也反問說，王浩宇指運動服五千元，是如何計算？若依王浩宇所說承包學校制服一年有三千萬元的利潤，可以請王來承包，每年只要捐出一千萬元就好，王願意嗎？

王浩宇對此一一回應表示，學生穿運動服容易損壞，他估計要買兩套，才需五千元，若加上實習服、繡名牌，每個學生就得花費近一萬五千元購買所有制服，這樣難道不算貴？至於一年獲利三千萬元，這可不是他說的，他不回應。

王浩宇還說，葉福州帶領一整排學生說明校服價格，簡直是「拉學生下水為土豪爸陪葬」，加上以言詞辱罵他、猛力敲壞雨傘等行為，都是最差的示範。

王浩宇也反問：「土豪爸是否曾承包學校制服的採購案？」黃耀祿對此並未回應，但他補充說，董事長朱仁才很少到校，他也不熟，可能因為太忙而疏於管教小孩，發生如此事件，大家都感到遺憾。