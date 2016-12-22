〈北部〉《全國好人好事代表》暖心董事長 謝秀琴、黃裕舜今接受表揚

2016-12-22

〔記者李容萍／桃園報導〕今年全國好人好事代表當選名單出爐，中壢永豐水電工程公司董事長黃裕舜、真善美社會福利基金會董事長謝秀琴，由社團法人中華大同行善會推薦雙雙當選，兩位「暖心董事長」今天將北上接受表揚。

六十五歲的謝秀琴原本從商，先生胡得鏘為中壢高商退休老師，她因發現周遭許多智能障礙的憨兒受到歧視，於八十六年間投入照顧憨兒的慈善事業，成立了仁安啟智教養院與另兩家教養院，九十八年統合成立真善美社會福利基金會。

教養院服務對象多是中低收入戶、無力負擔費用，謝秀琴夫妻把退休金拿來照顧憨兒，從生活自理訓練、外出到洗車場工作、訓練憨兒組成啦啦隊表演團體，近二百個憨兒都暱稱她「辣媽」，每每看到憨兒有進步，她就告訴自己再辛苦也要做下去。

謝秀琴的先生前年因病過世，她遵循先生繼續照顧憨兒的遺志，擴建提供全日住宿的老憨兒家園；近廿年來捐出苗栗獅潭鄉、獅潭國小旁、中壢前寮段的土地，以及大溪仁友愛心家園房舍等總價約二億元，大愛無私獲肯定。

七十六歲的黃裕舜出生於龍潭銅鑼圈，家中兄弟姊妹十人，幼年時父親被日軍徵召，全靠母親務農養家，他農校畢業後在中壢開設永豐水電工程行、裕豐工業社，並投資證券、資訊科技、保齡球館和日式連鎖餐廳「養老乃瀧」。

白手起家的黃裕舜事業有成後開始回饋社會、弘揚孝道，加入國際獅子會、國際尊親會、中大早泳會和成人游泳協會，出錢出力，不遺餘力。

黃裕舜也曾任桃園生命線協會理事長，接手台灣總會理事長後力推「1995」協談專線的雲端系統連結，開啟不漏接的雲端服務，向求助者伸出及時、充滿關懷的手。