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〈北部〉手機變行動市民卡 市府擴大發行

2016-12-22

具電子錢包、票證、借書證等功能

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市民卡發行已逾七十一萬張，市府明年將擴大發行一萬張行動市民卡，屆時手機就是市民卡，服務範圍也從試辦的中華電信擴大至各電信公司；首次辦卡的市民，只要到電信公司門市換專用SIM卡，完成註冊程序，手機就可具有市民卡電子錢包、票證、借書證等功能。

市府資訊中心主任閻俊如表示，行動市民卡完成註冊後，民眾的手機就是市民卡，開機後不必進入APP程式，只要手機靠近悠遊卡或一卡通的讀卡系統就可扣款、儲值，也可以做為桃園市民借書證、繳納規費、特約商店消費等，未來桃園市實施公車八公里里程買一送一政策，行動市民卡也同樣可以使用。

各家電信公司都可以 限安卓系統

她說，第一代行動市民卡是與中華電信合作，由中華電信免費提供一千張專用SIM卡，民眾反映雖然不錯，但只侷限中華電信，為此，市府明年擴大發行的第二代行動市民卡，將包含各家電信公司。此外，配合現行市民卡系統，民眾也可自行選擇悠遊卡、一卡通，全案正在上網招標中，預計明年初就可開辦。

閻俊如指出，第一代行動市民卡，卡號均預先載入專用SIM卡晶片為悠遊卡，因此，不能選擇悠遊卡、一卡通，第二代行動市民卡可在領取專用SIM卡後，下載APP軟體與桃園市民卡發卡中心連結，民眾可選擇悠遊卡或一卡通系統，發卡中心電腦核對使用者身分無誤後，就會回存一組晶片序號到專用SIM卡，即可具有桃園市民卡的所有功能。

閻俊如表示，民眾若不慎遺失手機，可按照一般程序，先向電信公司申請停話，電信公司會立即將資訊一併傳給悠遊卡、一卡通電子票證公司，電子票證公司立刻會通知當事人是否要停卡，停卡也可透過客服電話或網路申請。

閻俊如表示，專用SIM卡使用4G門號，但目前只支援Android系統，不支援iOS系統，且Android系統手機必須具備NFC功能（近端通信技術），否則系統無法讀取電子票證系統。

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  • 市府明年將擴大發行一萬張行動市民卡，安裝行動市民卡後，手機就是市民卡。（記者謝武雄翻攝）

    市府明年將擴大發行一萬張行動市民卡，安裝行動市民卡後，手機就是市民卡。（記者謝武雄翻攝）

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