〈中部〉臉書互嗆變黑道飆車開槍 36人到案

2016-12-22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕黑道火併飆車追逐相互開槍，宛如電影槍戰實境，讓虎尾街頭不得安寧。

疑因臉書糾紛引發黑道糾眾飆車追逐開槍，涉案36人全到案，查獲一批手槍、刀械，主嫌劉文宏、湯朝勝落網，進一步調查發現劉還是通緝犯，湯嫌以20萬元交保，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪擴大偵辦。

虎尾鎮埒內里本月16日凌晨1時許傳出槍聲，一名被害人腰部中槍送醫，警方接獲報案後追查，衝突起因於一名顏姓少年因臉書留言影射某吳姓少年的女性友人，造成顏、吳兩人在臉書互嗆開罵，隨後雙方分別由劉、湯糾眾談判，16日凌晨在虎尾一處洗車場相遇發生衝突，突然有人朝其中一輛自小客車開槍，雙方一哄而散。

隨後2輛自小客車「路過」對方據點，遭對方察覺尾隨開槍報復，導致其中一名坐在車內的被害人腰部脊椎中槍送醫，目前仍住院治療。

警方陸續帶回發生衝突的雙方人馬偵訊，證實是「大埤掛」及「褒忠掛」兩派人馬談判衝突，涉案人訊後分別以3萬至5萬元交保候傳。

虎尾分局偵查隊長楊志盛指出，事後「大埤掛」首腦劉文宏（33歲，因毒品、強盜及槍砲彈藥刀械管制條例通緝中）、「褒忠掛」湯朝勝（20歲）自知無法逃避責任，經警方策動分別在大前天及前天攜槍投案，警方查扣各式手槍4把，其中還有一把美製90制式手槍、信號彈1枚、電擊棒及各式刀械、棍棒等，分別依法移送。