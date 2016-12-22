| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉臉書互嗆變黑道飆車開槍 36人到案

2016-12-22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕黑道火併飆車追逐相互開槍，宛如電影槍戰實境，讓虎尾街頭不得安寧。

疑因臉書糾紛引發黑道糾眾飆車追逐開槍，涉案36人全到案，查獲一批手槍、刀械，主嫌劉文宏、湯朝勝落網，進一步調查發現劉還是通緝犯，湯嫌以20萬元交保，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪擴大偵辦。

虎尾鎮埒內里本月16日凌晨1時許傳出槍聲，一名被害人腰部中槍送醫，警方接獲報案後追查，衝突起因於一名顏姓少年因臉書留言影射某吳姓少年的女性友人，造成顏、吳兩人在臉書互嗆開罵，隨後雙方分別由劉、湯糾眾談判，16日凌晨在虎尾一處洗車場相遇發生衝突，突然有人朝其中一輛自小客車開槍，雙方一哄而散。

隨後2輛自小客車「路過」對方據點，遭對方察覺尾隨開槍報復，導致其中一名坐在車內的被害人腰部脊椎中槍送醫，目前仍住院治療。

警方陸續帶回發生衝突的雙方人馬偵訊，證實是「大埤掛」及「褒忠掛」兩派人馬談判衝突，涉案人訊後分別以3萬至5萬元交保候傳。

虎尾分局偵查隊長楊志盛指出，事後「大埤掛」首腦劉文宏（33歲，因毒品、強盜及槍砲彈藥刀械管制條例通緝中）、「褒忠掛」湯朝勝（20歲）自知無法逃避責任，經警方策動分別在大前天及前天攜槍投案，警方查扣各式手槍4把，其中還有一把美製90制式手槍、信號彈1枚、電擊棒及各式刀械、棍棒等，分別依法移送。

廣告
  • 警方查扣大批槍枝及刀械。（記者廖淑玲攝）

    警方查扣大批槍枝及刀械。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 互嗆 槍戰 飛車追逐
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
標售湖子內市有地 涂醒哲：房地產LV

嘉義市長涂醒哲昨天為湖子內區段徵收市有地標售代言行銷，他表示，湖子內區段徵收是嘉義市房地產的「LV」，「L」指這裡有好的「location」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈中部〉臉書互嗆變黑道飆車開槍 36人到案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.