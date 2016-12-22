〈中部〉空手觸霉頭 賊拆不鏽鋼門搬走

2016-12-22

〔記者張瑞楨／台中報導〕光天化日，把不鏽鋼門板拆下來扛走！台中市賴姓男子潛入台鐵台中舊宿舍，找不到值錢財物，他不想「空手觸霉頭」，乾脆拿鐵鎚把宿舍一扇不鏽鋼門板敲下，用推車載著要去銷贓時，被警察撞見，賴男辯稱是丟棄路旁的門板，台中市警局第三分局立德派出所調閱監視器，卻見他把宿舍門板拆下運走畫面，戳破他的謊言，依竊盜罪嫌法辦。

立德所巡邏員警本月13日下午，巡邏至人車熙攘的東區復興路四段，見賴姓男子（53歲）推著載有一扇不鏽鋼製大門門板的手推車，慢慢行走於路上，賴男否認偷竊，但警方調閱現場監視器，台灣鐵路管理局台中運務段人員也證實說，這扇門板是台鐵財產，當場戳破賴嫌謊言。

賴嫌說，他的左手大拇指染上蜂窩性組織炎，急需開刀籌措醫藥費，他平時居無定所且無法工作，只得到處撿拾資源回收物販賣，見舊台鐵宿舍無人居住，大門只用鐵線扣上並未上鎖，他潛入宿舍找不到值錢財物，坊間又有空手而返會觸霉頭之說，乾脆拿鐵鎚把大門門板拆下，打算變賣換取現金。