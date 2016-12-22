〈中部〉募款缺三成 南台中家扶盼捐輸
〔記者蘇金鳳／台中報導〕南台中家扶目前扶助九二○戶家庭，約一千九百餘位兒童，在每年歲末之際，都會集結社會各界的愛心與資源，舉辦「寒冬送暖活動」，募款並依照家庭的需求提供合適家用品如棉被、禦寒衣物等，但至今三成尚未募足，需要民眾協助。
今年冬天目前雖不冷，但景氣卻冷的嚇人，都快要過年，南台中家扶中心的「寒冬送暖活動」善款僅募到七成，很擔心無法達到目標，弱勢家庭所需要的棉被等，可能就送不出去，希望民眾協助。
南台中家扶中心表示，每一年過年前，都會購買一些棉被、禦寒外套、電磁爐等，送給弱勢家庭，希望能過個暖冬，但成立 五十二年以來，首次遇到如此「寒冷」的冬天。今年與去年相較之下，捐款像溜滑梯一樣急速下滑。
今年南台中家扶中心預計要提供電磁爐、禦寒外套或棉被給所有接受中心扶助的家庭，因社工發現，多數受扶助家庭的生活樣貌是租屋，有些是一間簡單小套房，或是住在老公寓，裡面並沒有開伙配備，而電磁爐提供了烹煮便利性，且能讓他們與家人有圍爐的感覺。
此外，社工也發現，受扶助的兒童成長很快，衣服往往追不上孩子的生長發育，長褲長袖很快就變成七分褲跟七分袖了。
而棉被更是必需品也是消耗品，有些孩子在外地求學，住宿需要的棉被等生活用品，對家庭來說恐怕是另一項支出負擔，因此這次也特別提供棉被給有需求的家庭。
南台中家扶中心主任洪健胤表示，大環境景氣不佳，今年家扶全台募款與去年相比，平均掉三成，呼籲民眾不要讓愛心縮水，養成定期定額的捐款習慣，讓愛心資源挹注不中斷。
本次寒冬送暖活動，預計需籌募一四○萬元，募得款項將用於購買電磁爐、棉被與禦寒外套送給中心扶助的九二○戶弱勢家庭，將在農曆年前發放完畢，但至少還少三成，希望民眾協助。
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