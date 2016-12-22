〈中部〉兩校發起鞋盒傳愛 助弱勢兒圓夢
2016-12-22
〔記者歐素美、陳建志／台中報導〕致用高中及塗城國小昨分別發起愛心鞋盒送暖活動，幫助澎湖家扶中心國中生及台東偏鄉學童；另耶誕節快到了，致用高中特別舉辦活動，讓校內六國交換學生以熱線，與遠在他國的父母互道平安，提前過耶誕節；國際同濟會台灣總會則贈送台中啟明學校學生耶誕禮物，幫助學生圓夢。
致用高中祝福澎家扶孩子
大甲區致用高中發起「愛的鞋盒，寒冬跨海送暖」活動，全校八十四個班級，一人一物共裝滿一百零四個鞋盒，學生並在鞋盒放進一封信，分享高中生活與未來藍圖，鼓勵並祝福澎湖家扶的孩子展望未來。
塗城國小送愛到台東偏鄉
大里區塗城國小為了讓今年風災受損嚴重的台東偏鄉學童，在耶誕節時也能收到禮物，發起「鞋盒傳情—點燈送愛到台東」活動，共募集到五百個裝滿文具、圍巾的愛心鞋盒，慈意愛心會得知更在每個鞋盒加碼送上一百元超商禮券，昨天學生將禮物包裝、裝箱，其中三百個鞋盒將送到「台東兒童教育工作坊」，給需要的兒童，兩百個則送給中部育幼院等弱勢團體。
另致用高中昨舉辦真愛致用國際耶誕party活動，邀請來自美、法、墨西哥、巴西、泰國、瑞典等六國交換生打電話回家，部分外籍生一聽到電話中傳來父母熟悉的聲音，當場感動流淚，並和父母互祝耶誕快樂。六名外籍生並開心用華語說出「我愛致用」及以母語說出「耶誕快樂」，校長陳添旺則準備了紅包給外籍生，祝福他們耶誕節快樂。
國際同濟會台灣總會四十三屆中Ａ區昨捐贈耶誕禮物，幫助台中啟明學校盲生圓夢，盲生收到心中想要的禮物都很開心，並特別表演耶誕歌舞秀回饋。
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