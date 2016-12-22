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〈中部〉后里區農會租田 100元馬鈴薯隨你挖

2016-12-22

〔記者歐素美／台中報導〕后里區農會廿四日將舉辦「非你莫薯—馬鈴薯隨你挖挖挖」活動，開放民眾挖馬鈴薯，民眾現場報名繳交一百元，在一．五米平方田裡挖到的馬鈴薯通通可以帶回家；后里區農會並推出「麵條三兄妹」新產品，採用后里盛產的馬鈴薯、芋頭及南瓜製成，昨並請來全國大飯店主廚李坤昌示範料理，強調「從產地到餐桌，新鮮看得到」！

后里區農會舉辦「非你莫薯—馬鈴薯隨你挖挖挖」活動，特別向農友承租聯合里三皇宮前（后里區三重溪路三一六巷廿六號）的四分地馬鈴薯田，開放民眾挖馬鈴薯。

后里區農會總幹事王鈺州表示，繼去年推出「非你莫薯」生馬鈴薯及「心有所薯」薯片禮盒，今年再研發推出「麵條三兄妹」麵條禮盒。

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  • 后里區農會推出「麵條三兄妹」新產品，採用當地盛產的馬鈴薯、芋頭及南瓜製成。（記者歐素美攝）

    后里區農會推出「麵條三兄妹」新產品，採用當地盛產的馬鈴薯、芋頭及南瓜製成。（記者歐素美攝）

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