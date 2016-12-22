〈中部〉谷關跨年 董事長樂團、嚴爵參加

2016-12-22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全台最高的跨年，最高的升旗都在台中市，市府觀旅局與交通部觀光局參山國家風景區管理處分別在谷關與梨山共同舉辦跨年晚會，而現場演唱渲染力十足的「董事長樂團」及音樂才子嚴爵將會跟谷關民眾一起倒數跨年。

市府觀旅局與交通部觀光局參山國家風景區管理處，十二月卅一日將分別在谷關及梨山共同舉行「迎接2017 ，搖滾谷關，閃亮梨山跨年晚會」，強調全國「最高跨年在梨山」，「最暖跨年在谷關」，元旦當天要到福壽山農場天池舉辦「最高迎曙光」及在梨山舉辦「全國最高的升旗典禮」。

中市觀旅局廿一日在市府舉辦記者會，副市長林陵三表示，此次跨年活動，集結多個全國之最，民眾千萬不要錯過，來過一個不一樣的跨年之夜。

董事長樂團六個成員昨也到台中出席記者會，表示有到過谷關泡溫泉、有到過梨山種水果，但從未到谷關舉辦跨年活動，此次是第一次。

董事長樂團還透露，跟台中非常有緣，明年會與九天民俗技藝團舉辦大型公演，第一場就選在台中歌劇院舉辦。

觀旅局表示，谷關場將邀請音樂才子嚴爵及台式搖滾樂團「董事長樂團」與樂迷一同倒數。

梨山跨年晚會則由梨山國民中小學的泰雅歌舞率先開場，並有泰雅原民青年的樂團High唱，並邀請菲律賓歌手表演一系列精彩節目，搭配貓頭鷹大轉盤、博杯加碼送等互動遊戲，摸彩活動及烤大豬等。

元旦當天在福壽山農場天池舉辦全台最高迎曙光祈福活動，及在梨山賓館前廣場舉行全台最高升旗典禮，並贈送參與者迎曙光暨升旗典禮證明及精美紀念禮物，限量三百份，贈完為止，象徵新的一年「從新開始」。