| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉谷關跨年 董事長樂團、嚴爵參加

2016-12-22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全台最高的跨年，最高的升旗都在台中市，市府觀旅局與交通部觀光局參山國家風景區管理處分別在谷關與梨山共同舉辦跨年晚會，而現場演唱渲染力十足的「董事長樂團」及音樂才子嚴爵將會跟谷關民眾一起倒數跨年。

市府觀旅局與交通部觀光局參山國家風景區管理處，十二月卅一日將分別在谷關及梨山共同舉行「迎接2017 ，搖滾谷關，閃亮梨山跨年晚會」，強調全國「最高跨年在梨山」，「最暖跨年在谷關」，元旦當天要到福壽山農場天池舉辦「最高迎曙光」及在梨山舉辦「全國最高的升旗典禮」。

中市觀旅局廿一日在市府舉辦記者會，副市長林陵三表示，此次跨年活動，集結多個全國之最，民眾千萬不要錯過，來過一個不一樣的跨年之夜。

董事長樂團六個成員昨也到台中出席記者會，表示有到過谷關泡溫泉、有到過梨山種水果，但從未到谷關舉辦跨年活動，此次是第一次。

董事長樂團還透露，跟台中非常有緣，明年會與九天民俗技藝團舉辦大型公演，第一場就選在台中歌劇院舉辦。

觀旅局表示，谷關場將邀請音樂才子嚴爵及台式搖滾樂團「董事長樂團」與樂迷一同倒數。

梨山跨年晚會則由梨山國民中小學的泰雅歌舞率先開場，並有泰雅原民青年的樂團High唱，並邀請菲律賓歌手表演一系列精彩節目，搭配貓頭鷹大轉盤、博杯加碼送等互動遊戲，摸彩活動及烤大豬等。

元旦當天在福壽山農場天池舉辦全台最高迎曙光祈福活動，及在梨山賓館前廣場舉行全台最高升旗典禮，並贈送參與者迎曙光暨升旗典禮證明及精美紀念禮物，限量三百份，贈完為止，象徵新的一年「從新開始」。

廣告
  • 董事長樂團要在谷關要跟民眾一起跨年。（記者蘇金鳳攝）

    董事長樂團要在谷關要跟民眾一起跨年。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 跨年晚會
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
標售湖子內市有地 涂醒哲：房地產LV

嘉義市長涂醒哲昨天為湖子內區段徵收市有地標售代言行銷，他表示，湖子內區段徵收是嘉義市房地產的「LV」，「L」指這裡有好的「location」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈中部〉谷關跨年 董事長樂團、嚴爵參加


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.