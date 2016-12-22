〈中部〉花毯節搶先看 搭火車接駁更方便
廿四日起交管 禁小客車
〔記者歐素美／台中報導〕台中國際花毯節今年首度移師后里花田綠廊舉行，將於廿四日登場！雖然工程還在如火如荼進行中，已吸引不少民眾前往搶先看，市府也派出人員現場勸導，希望民眾不要進入展區，台中市觀旅局副局長陳育正呼籲民眾在花毯節期間儘量搭乘火車到豐原火車站前搭乘接駁車前往，大甲分局當天起也將派員警進行交通管制，禁止小客車進入。
有4大亮點展區
觀旅局表示，台中國際花毯節有四大亮點展區，木馬狂想曲是用花卉打造的動態立體旋轉木馬；花田捉迷藏是石虎腳掌造型的向日葵花海迷宮；躲貓貓則是立體的石虎花卉圖騰；耶誕花園則是以耶誕節為主題，打造充滿童趣的花卉裝置。此外，還有十大創意主題展區及平面花毯，甚至有拔蘿蔔及蝴蝶等造型花卉，供民眾互動拍照，好拍又好玩。
花田綠廊佔地達十七公頃，花毯區集中在其中五公頃，屆時花田綠廊周邊佔地約五公頃的苗圃也會配合開放，方便民眾一起逛。
台中國際花毯節從十二月廿四日到明年一月八日，每天上午八點開放到下午四點半。大甲分局將於上午六點至下午六點進行交通管制，接駁車時間去程為每天上午七點五十分到下午三點，回程每天上午九點到下午五點，約廿至卅分鐘一班。
觀旅局表示，花毯節期間，除採訪車及遊覽車，小客車禁止進入后里區枋寮路及堤防路；枋寮路則單側提供機車停放，由於麗寶樂園內免費停車位僅約一千五百個，后里中科接駁點停車位也僅約一千六百個，假日才開放的豐洲工業區接駁點停車位則有四百個，陳育正呼籲民眾儘量搭乘火車接駁到場，以免停車不便。
花毯節接駁車分成四線：紅線為豐原火車站，乘車地點在豐原東站；綠線為后里火車站前站，乘車地點在后里國小側門；黃線為中科—馬場停車場，乘車地點在后里區馬場路、后科路口；藍線為麗寶樂園，乘車地點在麗寶樂園場內、安眉月眉北路口。
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