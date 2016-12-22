〈中部〉省諮議會18年首見 僅諮議長上任
2016-12-22
〔記者陳建志／台中報導〕台灣省諮議會諮議員第六屆任期已在十二月廿日結束，昨天在行政院政務委員兼台灣省政府主席許璋瑤監交下，舉行第七屆省諮議會諮議長鄭永金布達典禮，鄭永金上任後，希望省諮議會能延續過去省議會的功能，不過昨天僅鄭永金一人上任，總統蔡英文並未同步任命其他諮議員人選，因是台灣省諮議會成立十八年來首見的狀況，外界對此結果議論紛紛。
在行政院長林全提名、並由總統蔡英文任命下，曾擔任新竹縣長、新竹縣議會議長和立委的鄭永金，昨天接任諮議長，許多新竹鄉親都專程趕到台灣省諮議會觀禮。
鄭永金表示，外界普遍認為台灣省諮議會已經虛級化，不過上任後，希望省諮議會能延續過去台灣省議會的功能，認為台灣省議會對於台灣民主化貢獻良多，未來希望能把省議會的議事功能落實到各縣市議會，尤其典藏了近五十多年來各黨派菁英的問政資料，希望將它活化，成為外界參考的寶貴史料。
省諮議會秘書長陳成家則希望透過修憲、修法，明確定位組織功能，讓機關活化，並讓員工可以發揮綜效，將省諮議會園區朝議政民主紀念園區規劃。
依據台灣省諮議會組織規程規定，省諮議員至多廿三人，任期三年，由行政院院長提請總統任命，其餘的諮議員昨日並未同步上任，顯見高層對於人選還喬不定，才會出現省諮議會成立十八年來，僅一人擔任諮議員兼諮議長的罕見狀況。
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