〈中部〉文山水資源回收中心 要拚金質獎

2016-12-22

〔記者張菁雅／台中報導〕文山水資源回收中心將在十二月底完工，市長林佳龍廿一日前往視察，對於該中心採取地下式雨水滯洪設施、上方做為綠地及停車場的設計，他表示，這是一座全國首創的水利建設，改變污水處理廠過去給人的印象，明年將爭取公共工程金質獎。

年底完工 上方可做綠地

水資源回收中心過去多採高圍牆工業式設計，被視為鄰避設施，為扭轉此印象，文山水資源回收中心施作地下式雨水滯洪設施，在土地下方儲水，上方能承重廿五噸大卡車，可做為公園綠地、停車場等用途，並結合周邊景觀綠帶及生態池。

林佳龍視察後表示，市府將水當作「資源」，而非「污染源」，因此大規模發展水資源回收中心；文山水資源回收中心使用最先進工法，以韌性城市為基礎，打造環保綠化設施，不僅污水處理量大，也成為水與綠的生活環境，更是全國首創、擁有九大指標的黃金級候選綠建築，明年將參加行政院公共工程金質獎，希望能榮獲佳績。

水利局長周廷彰指出，文山水資源回收中心每日可處理二．九萬噸生活污水，總工程經費約十億元，由內政部營建署補助八十八％，市府自籌十二％；除了充分利用都市土地，並著重生態，園區種植獨角仙最愛的光蠟樹、會隨著季節變化顏色的楓香等，生態池規劃為四部分，包括生態淨化池、流水曝氣河道、親水景觀池、綠映景觀池等，未來將成為生態新秘境。

文山水資源回收中心完工後，水利局明年起將辦理用戶接管工程，已向中央爭取一○五至一○九年全市污水下水道建設補助經費約一百卅二億元，平均每年可獲得中央補助約廿五億元，將較以往增加約兩倍。