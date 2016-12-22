〈中部〉中市總預算刪39億約2％ 創最高紀錄

2016-12-22

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市一○六年度總預算案廿一日經過一整天的政黨協商，終於完成三讀，本預算刪減十三億五百多萬元，修正通過一千二百六十七億五千一百多萬元；附屬單位預算刪減廿六億二千三百多萬元，修正通過五百八十一億四千九百多萬元。本預算及附屬單位預算合計刪減近卅九億二千九百萬元，創下台中市有史以來最高紀錄。

市議會定期會昨天是最後一天議程，朝野各黨團從上午九點半開始協商，國民黨在朝野協商中要求刪減金額近四十億元，民進黨原本打算比照今年刪減的額度，守住十億元的底線，雙方一直無法達成共識，甚至傳出總預算案有可能擱置。

直到下午四時許，政黨協商達成共識，按照國民黨的要求。但就在議長林士昌準備宣布開會前，卻傳出有市政顧問在Line群組散播抨擊超黨派聯盟及議員吳顯森的言論，還對大雅區長的人事下指導旗，引發超黨派聯盟強烈不滿，揚言拒審預算。

市長林佳龍趕緊緩頰，並表示這份轉傳的文字是一位前民代對區長人事異動表達意見，他也認為不妥，區長人事權由市長決定，市府每年都會考核區長，該調整就調整。

本預算刪13億500多萬、附屬單位刪26億2300多萬

經一番波折，大會總算召開，並延會完成總預算案三讀。明年度總預算規模原為一千八百八十八億二千九百萬元，包括本預算一千二百八十億五千六百多萬元，附屬單位預算六百零七億七千二百多萬元。根據政黨協商結果，本預算刪減十三億五百多萬元，修正通過一千二百六十七億五千一百多萬元；附屬單位預算刪減廿六億二千三百多萬元，修正通過五百八十一億四千九百多萬元，合計刪減近卅九億二千九百萬元，總預算通過一千八百四十九億元。

本預算部分遭刪減項目，包括台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理刪減七千五百多萬元、市府委辦費統刪四億六千一百多萬元、廣告宣傳宣導行銷費統刪一億九千多萬元、各機關活動費統刪一億二千八百多萬元等；附屬單位預算，則有中清路乙種工業區市地重劃經費刪減近五億七千五百萬元、水湳機場區段徵收可建築土地標售刪減十九億五千八百多萬元、台中捷運公司用人費用刪減七千萬元等。

新聞局長卓冠廷對此表示，目前台中處於大建設階段，許多基礎建設必須持續推動，明年總預算編列多挹注在重要建設，且可帶來創新投資效益與中央補助；本預算歲出若不計國立高中職改隸新增的中央補助，總額較今年度少；附屬單位預算約六百億元基金，則是自負盈虧，實質上不影響收支。