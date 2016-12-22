〈中部〉埔里蜈蚣里長猝逝 3個月內須補選

2016-12-22

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕埔里鎮蜈蚣里長徐榮煌廿日因心肌梗塞猝逝，親人悲痛難抑，而因其任期還未過半，該里里長須在三個月內補選，而埔里鎮這一屆里長就任近兩年，已有三人猝逝，一人因賄選案被解職，有些里長覺得毛毛的，鎮公所則說，里長的工作煩瑣勞累請多保重身體。

蜈蚣里長徐榮煌擔任里長多年，推動環境整潔及平埔族噶哈巫族傳統文化不遺餘力，是個非常拚的里長，最近因母親住院，又要處理里內大小事，加上最近天氣變化大，前日下午心肌梗塞倒在家裡，妻子返家發現送醫已回天乏術，親人悲痛，里民也都很難過。

由於這一屆里長要到本月廿五日才有任期過半，因此差了五天，該里里長仍得辦理補選，縣府民政處表示，公所要在三個月內辦理補選。

埔里鎮第廿屆里長，不到兩年已折損四名里長，前西門里長陳建忠因心肌梗塞辭世，後續又有前枇杷里長何銘富因涉及賄選案定讞遭解職，今年二月珠格里長黃桂林不幸過世，前日蜈蚣里長徐榮煌又是心肌梗塞過世。

鎮公所表示，里長可說是里內大事小事都有管，且多數都是中年以上，身體開始起變化，希望里長們在努力服務里民之餘，也能注意自己的健康，好好保養身體。縣府民政處也表示，埔里鎮兩年已有四個里辦補選，竹山鎮也不少，至今也有四個里辦理補選，其中有三里是因里長賄選案被解職，一里是里長病逝。