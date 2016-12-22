〈中部〉預算覆議未過 投26線拓寬卡關
中寮代會堅揮刀 公所將請縣府協調
〔記者陳鳳麗／南投報導〕中寮鄉公所明年度包含投廿六線道路拓寬等預算有四千五百萬元遭刪，公所提覆議案失敗，將請縣府出面協調；而草屯鎮公所預算也有多項被刪，其中全鎮環境清潔競賽獎金全數被刪，不少里長擔心沒有獎金的鼓勵，會減少里民的動力，要求公所不要取消獎勵。
中寮鄉代表會以不滿公所近三年在投廿六線拓寬工程進度掛零，將明年編列的該徵收和地上物補償費刪二千五百萬元，另小型工程和一般事務費等項目也刪除二千萬元，合計四千五百萬元，公所提覆議案，代表會前日以七票贊成維持原決議對四票反對的票數，維持刪除的決議。由於氣氛火爆，鄉長張永輝一度揚言「不會再提覆議案」。
鄉公所遭刪除的預算金額達四千五百萬元，約佔明年度總預算的四成，鄉長張永輝昨無奈地表示，再提覆議案也可能不會通過，而全鄉的預算被大砍，尤其是攸關地方民眾行的便利與安全的投廿六線拓寬工程，土地徵收和地上物補償費預算被刪，接下來的程序都不能進行，因此將請縣府出面協調，希望能有轉圜餘地。
清潔競賽獎金被砍 草屯將另覓財源
無獨有偶，草屯鎮公所明年度預算也被刪減或刪除多個項目，其中被全數刪除的全鎮環境清潔競賽獎金五十六萬元，據了解是有鎮代認為，因有里長反映該競賽評選不公平，才提議刪除。
多名里長得知後頗為不平，認為得獎的里真的非常賣力，代表會不應抹煞大家的努力，也陸續向公所反映，希望不要因該預算被刪就不再辦環境清潔競賽。
鎮長洪國浩昨回應，草屯鎮在環境清潔競賽獎金激勵下，讓全鎮環境變得乾淨，年年囊括全縣環境清潔競賽第一名，已有其他鄉鎮效法推動，若要停辦實在可惜，會再尋找財源來續辦該比賽。
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