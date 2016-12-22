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〈中部〉彰市跨年開直播 大秀煙火2分鐘

2016-12-22

〔記者湯世名／彰化報導〕跨年倒數，彰化市公所本月三十一日晚間將在忠權里北極宮前廣場盛大舉辦跨年晚會，整晚精彩節目不斷。今年最特別的是，市公所還與地方電視台業者合作，從當晚九點起至晚會結束，全程直播，讓北彰化十多個鄉鎮民眾一睹彰化市跨年晚會盛況。

市長邱建富昨天在記者會中表示，今年的跨年晚會除了藝人表演，也邀請包括福山社區戰鼓隊、彰化師大附屬高工熱舞社、甜心時代、吳淑婉兒童舞蹈團、快官社區二胡隊班、彰化縣舞蹈創作協會勁歌熱舞、彰化高商熱音社、林玉珍當代舞團、DSC街舞等在地團體，從當晚六點五分起，輪番上陣演出精彩的節目，保證High翻跨年夜！

今年最特別的是，市公所與地方電視台業者合作，透過YouTube網路直播，讓無法親臨會場的民眾可在家中同步觀賞精彩的晚會。

邱建富說，晚會現場還有大尺寸電視、洗衣機、冰箱、腳踏車等豐富的獎品供摸彩，為迎接新的一年到來，邀請鄉親一起來觀賞長達兩分鐘的精彩煙火秀。

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  • 彰化市今年跨年晚會將與地方電視業者合作，透過YouTube網路全程直播，市長邱建富（後排中）熱情邀請民眾參加跨年倒數。（記者湯世名攝）

    彰化市今年跨年晚會將與地方電視業者合作，透過YouTube網路全程直播，市長邱建富（後排中）熱情邀請民眾參加跨年倒數。（記者湯世名攝）

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