〈中部〉前縣長教畫 助障者作品印桌曆
2016-12-22
翁金珠帶日照障者揮灑內心
〔記者陳冠備／員林報導〕把內心世界畫出來！彰化縣一群輕、中度心智障礙者，在前彰化縣長翁金珠指導下開始學畫，半年來學員從不會著色到現在已能揮灑色彩，畫出不少出色作品。翁金珠認為這些來自天使內心的畫作與眾不同，相當值得紀念，將學員的作品印製成精美桌曆，讓他們的努力被看見。
彰化縣家樂福協會在員林國宅設有社區日照中心，收容二十一名二十五至五十歲的心智障礙學員，為開發學員們的學習潛力，近期與拓展文教基金會合作，由曾擔任過美術老師的前縣長翁金珠教導繪畫，近日兩單位將學員學習的成果蒐集成冊，並舉辦「看見愛─二○一七桌曆」發表會，昨日這群小畫家們看見自己的作品被印成桌曆，個個雀躍不已。
現任拓展基金會董事長翁金珠表示，以前就很愛畫畫，因此卸任公職後，長期推動「簡單生活，簡單畫」理念，今年五月，首度接觸指導心智障礙者創作，他們一開始連畫筆都拿不好，甚至人物也畫不出，她先以「花卉圖案」著色開始教導，想不到大家越畫越好，接著透過「說故事」的方式啟發，學員們已能畫出色彩豐富與表現內心個性的作品，令人驚豔。
學員作品製800桌曆只送不賣
翁金珠說，每週一天來日照中心指導學員繪畫，看他們認真投入的神情，令人感動，這次透過已故母親「翁媽媽紀念基金」名義贊助，將孩子們的作品製成八百本桌曆只送不賣，為他們殘而不廢的精神作見證。
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