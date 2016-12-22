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〈中部〉星、加離岸風電團隊 插旗2風場

2016-12-22

與縣府簽MOU 年供50億度電

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府昨與全球兩大知名的離岸風電廠商，加拿大Northland Power Inc.（簡稱NPI）、新加坡玉山能源有限公司（簡稱玉山能源）共組的「海龍離岸風電開發團隊」，簽訂合作備忘錄（MOU），海龍團隊在彰化外海淺灘區選定兩個風場，目前進入環境調查階段，完成後未來每年將可提供五十億度電，相當於一百五十萬戶家庭用電，是全縣總戶數卅八萬戶的四倍，更棒的是，因此減少排放溫室氣體二百五十萬公噸以上。

縣長魏明谷誓言，在十五年內二○三○年要把彰濱外海打造成為東方的沙烏地阿拉伯，彰化外海有二千三百平方公里淺灘海域，是陸地的二．三倍大，經濟部能源局評定全台沿海共卅六個風場，其中，五八％、廿一個風場都在彰化外海，海龍團隊相中二個風場，本月十六日最早簽訂的丹麥丹能相中四個風場，廿日台電簽訂的相中一個風場，累計至今已有七個風場被相中，凸顯離岸風場搶手。

至今台、外商累計投資6570億

縣府初估，丹能開發商約開發一百億度電，台電約開發卅一億度電，海龍團隊約可開發五十億度電，總共可提供一八一億度電，相當於五百卅七萬戶家庭用電，是彰化縣卅八萬戶用電戶的十四倍之多。

魏明谷說，連續三份MOU累計投資金額約六五七○億元，未來台電再取得另一個風場再砸一三○○億元，總投資累計七八七○億元，產業鏈相當可觀；縣府規劃擬成立台電下游的電力公司，爭取賣碳權和碳權的認證，以此開拓財源挹注縣庫，更讓縣民用電比其他縣市便宜又乾淨。

簽約儀式昨在縣府中庭進行，玉山能源創辦人暨董事長尹和頓（Ian Hatton）、NPI台灣區總經理馬聖安、彰師大副校長陳明飛等產官學界人士，共同為開發「綠」金寫下光輝一頁。

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  • 縣府開發綠金打鐵趁熱！這個月來縣長魏明谷（右）陸續和三家國外風電廠商、台電簽訂推動綠能電力建設的合作備忘錄。圖中為玉山能源創辦人暨董事長尹和頓，左為NPI台灣區總經理馬聖安。（記者張聰秋攝）

    縣府開發綠金打鐵趁熱！這個月來縣長魏明谷（右）陸續和三家國外風電廠商、台電簽訂推動綠能電力建設的合作備忘錄。圖中為玉山能源創辦人暨董事長尹和頓，左為NPI台灣區總經理馬聖安。（記者張聰秋攝）

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標題：〈中部〉星、加離岸風電團隊 插旗2風場


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