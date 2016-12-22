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〈中部〉斗高女子軟網隊 全國中正盃奪冠

2016-12-22

〔記者詹士弘／斗六報導〕斗六高中軟網隊參加全國中正盃軟網錦標賽，其中女子組拿到團體組冠軍、男子組第五名，女網隊將代表台灣於明年二月九日至日本參加國際賽，與中、日、韓等國好手同場較勁。

斗六高中軟網隊成立已近卅年，選手多來自斗六國中女網隊，多年來培育出多名國手，斗高校友會為增加網球隊比賽經驗，將耗資百萬元舉辦明年全國菁英綠城盃青少年軟式網球邀請賽。

日前女網隊參加全國中正盃軟網錦標賽，一舉拿下高中女子組團體總冠軍，校長劉明堂昨天贈書鼓勵強調，這些學生不僅球打得好，在學成績也名列前茅，對自己的未來有明確的目標，有人想要考取警專，有人想要就讀台體、國體，他送給每位學生一本書，希望她們都能朝著自己的目標勇往直前。

教練張穎洲表示，優秀的運動員絕對不是頭腦簡單、四肢發達，打球必須頭腦靈活、反應迅速，所以這群女學生學業成績表現都很好，其中張瑞娟、黃靖雅、鄭珮紜、葉皓雯的成績更在班上前幾名，堪稱文武雙全。

葉皓雯表示，小學五年級因不想參加升旗，看到網球隊員早上練球不必參加升旗才加入球隊，誤打誤撞，沒想到越練越有心得。

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  • 斗高女軟網隊獲中正盃冠軍，將代表台灣至日本比賽。（記者詹士弘攝）

    斗高女軟網隊獲中正盃冠軍，將代表台灣至日本比賽。（記者詹士弘攝）

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