〈中部〉遭東勢農會剔除 2會員聲請假處分
2016-12-22
〔記者廖淑玲／雲林報導〕遭東勢鄉農會取消農會會員資格的楊國志與周金來，大動作請律師聲請假處分，昨天並由立委蘇治芬、律師吳聰億等人陪同說明，指責東勢鄉農會理事會違法。
農會︰由中央機關裁定
東勢鄉農會理事長林當事說，所有會員資格審查作業一切依相關規定辦理，楊、周二人是雇主且具勞保身份，農會遵照農委會要求嚴查「假農民」辦理，若中央主管機關裁定上述兩人資格沒問題，理事會也只能遵照辦理。
楊國志、周金來都表示，具農會會員身分超過廿年，周金來說他養豬、養雞超過四十年，具有其他企業負責人身份也很多年，如今要參選理事才被農會理事會以「經營從事他業而未實際從事農業」為由，取消農會會員資格，讓他們無法接受。
出示公文 證明有農作事實
楊、周二人拿出公文，包括縣府以府農輔二字第1052527359號、第1052527381號函，說明關於會籍資格清查案，經會勘結果有實際從事農業耕作事實，符合農會法第十二條及基層農會會員資格審查及認定辦法第二條相關規定。
另有農委會農輔字第1050023522號函答覆「會員同時具有商業登記負責人之身分者，應由農會理事會就主客觀事實審查認定是否符合『實際從事農業』，不因其具有商業登記負責人之身分逕認其不符農業會員資格」等語，要求農會不能抹黑他們是「假農民」。
蘇治芬指出，農業處與農委會認定他們有實際從事農耕，符合農會法相關規定，而農會逕行取消他們的會員資格明顯違法，才會透過律師聲請假處分，保障會員權益並對農會有所約束。
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