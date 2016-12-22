| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉遭東勢農會剔除 2會員聲請假處分

2016-12-22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕遭東勢鄉農會取消農會會員資格的楊國志與周金來，大動作請律師聲請假處分，昨天並由立委蘇治芬、律師吳聰億等人陪同說明，指責東勢鄉農會理事會違法。

農會︰由中央機關裁定

東勢鄉農會理事長林當事說，所有會員資格審查作業一切依相關規定辦理，楊、周二人是雇主且具勞保身份，農會遵照農委會要求嚴查「假農民」辦理，若中央主管機關裁定上述兩人資格沒問題，理事會也只能遵照辦理。

楊國志、周金來都表示，具農會會員身分超過廿年，周金來說他養豬、養雞超過四十年，具有其他企業負責人身份也很多年，如今要參選理事才被農會理事會以「經營從事他業而未實際從事農業」為由，取消農會會員資格，讓他們無法接受。

出示公文 證明有農作事實

楊、周二人拿出公文，包括縣府以府農輔二字第1052527359號、第1052527381號函，說明關於會籍資格清查案，經會勘結果有實際從事農業耕作事實，符合農會法第十二條及基層農會會員資格審查及認定辦法第二條相關規定。

另有農委會農輔字第1050023522號函答覆「會員同時具有商業登記負責人之身分者，應由農會理事會就主客觀事實審查認定是否符合『實際從事農業』，不因其具有商業登記負責人之身分逕認其不符農業會員資格」等語，要求農會不能抹黑他們是「假農民」。

蘇治芬指出，農業處與農委會認定他們有實際從事農耕，符合農會法相關規定，而農會逕行取消他們的會員資格明顯違法，才會透過律師聲請假處分，保障會員權益並對農會有所約束。

廣告
  • 遭東勢鄉農會取消農會會員資格的楊國志（左）與周金來（右），出示縣府及農委會公文反駁。（記者廖淑玲攝）

    遭東勢鄉農會取消農會會員資格的楊國志（左）與周金來（右），出示縣府及農委會公文反駁。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 假處分 農會
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
標售湖子內市有地 涂醒哲：房地產LV

嘉義市長涂醒哲昨天為湖子內區段徵收市有地標售代言行銷，他表示，湖子內區段徵收是嘉義市房地產的「LV」，「L」指這裡有好的「location」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈中部〉遭東勢農會剔除 2會員聲請假處分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.