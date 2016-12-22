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〈中部〉明年6月底前 李進勇︰垃圾日減百噸

2016-12-22

〔記者詹士弘／斗南報導〕受外縣市焚化爐歲修、餘裕量不足影響，雲林縣暫置垃圾已囤積逾一萬兩千公噸，縣長李進勇昨天表示，「自助人助」，縣府將制定廿鄉鎮市垃圾減量目標，明年六月底前預計日減一百公噸，並請中央伸出援手，協調處理囤積垃圾。

環保署廢管處長吳盛忠昨天到虎尾、斗南視導垃圾處理問題，李進勇指示縣環保局全面強力執行資源及廚餘回收作業，減低垃圾產生，要求鄉鎮市公所全面配合推動執行破袋稽查，改善雲林縣垃圾處理困境。

吳盛忠表示，囤積的垃圾希望能加速處理掉，垃圾源頭減量是最正確的，垃圾中的瓶瓶罐罐及廚餘要分類出來，不論是養豬或作堆肥都可以，希望縣府全體總動員，形成一股運動，相信垃圾減量目標可以達成。

將強制回收廚餘 可減3成

依據環保署垃圾組成分析，垃圾中廚餘約佔三至四成，下階段將針對廚餘強制要求回收，預估可減少三成垃圾量。另外，縣府也希望中央能協調各縣市焚化廠代處理雲林縣垃圾，並制定一致的互惠機制，回運底渣資源化產品。

不排除自定自治條例

李進勇強調，目前每天需委外處理的垃圾約兩百四十噸，希望在明年六月前減量一百噸，定案後各鄉鎮市公所清潔隊沒第二句話，一定要全力配合減量，縣府也不排除自定自治條例因應。

環保局長林長造表示，目前雲林縣每日每人產生的垃圾量為○．三九公斤，環保署要求降至○．三七八的全國標準，縣長更喊出減量一百公噸的高目標，目前全縣垃圾減量最成功的是二崙鄉，每人每日垃圾量為○．二九公斤，偏高的東勢○．五三公斤及斗南的○．四九公斤都有很大的減量空間，未來希望二崙清潔隊能扮演領頭羊角色，帶領雲林完成垃圾減量目標。

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  • 縣長李進勇（左二）與環保署廢管處長吳盛忠（中），在斗南垃圾掩埋場了解雲林垃圾堆積狀況。（記者詹士弘攝）

    縣長李進勇（左二）與環保署廢管處長吳盛忠（中），在斗南垃圾掩埋場了解雲林垃圾堆積狀況。（記者詹士弘攝）

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