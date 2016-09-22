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〈南部〉KTV前打群架 快打警力排解

2016-09-22

警方蒐證 將依法偵辦

〔記者王俊忠／台南報導〕昨天清晨四點多，南市中西區府前路一家ＫＴＶ大門前驚傳打群架事件，雙方召集三、四十人到場叫囂、推擠，第一波到場的警力呼叫快打部隊支援，十多名線上警員趕抵排解，衝突人馬漸散去。警方強調已蒐證，會傳訊衝突雙方相關人士出面說明，依法偵辦。

市警二分局獲報有打架狀況後，先到場的五、六名警力見滋事者已散去，但不久ＫＴＶ大門前又出現兩名男子打架，接著雙方召集共約三、四十人到場助陣，彼此相互叫囂、推擠拉扯，衝突加劇，員警見警力不足以控制混亂場面，緊急呼叫分局啟動快打部隊。

二分局各派出所線上警員相繼趕到現場，協助排解衝突，雙方人馬漸散去，暫未提出告訴。二十二歲鄭姓女子告訴警方，她得知朋友與對方在店外拉扯，就下樓勸架，不認識對方。另位鄭女的男性友人則說，見鄭女被叫出去，當然要出面幫忙，請警方追查滋事的對方。

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  • 警方壓制涉嫌滋事的男子。（記者王俊忠翻攝）

    警方壓制涉嫌滋事的男子。（記者王俊忠翻攝）

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標題：〈南部〉KTV前打群架 快打警力排解


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