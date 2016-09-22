〈南部〉將軍漁港 週六放流20萬尾魚苗

2016-09-22

〔記者王涵平／新營報導〕「臺南市漁業資源保育暨海洋教育嘉年華」廿四日在將軍漁港登場，可闖關學習海洋知識，還可參加魚苗放流活動。

南市農業局副局長郭伊彬表示，當日活動重點為魚苗放流，結合南縣區漁會在將軍海域放流廿萬尾約二吋長的「布氏鯧鰺（俗名紅杉）」魚苗，為讓海洋教育向下扎根，移撥其中四萬尾魚苗，讓學童及家長體驗放流樂趣，希望漁業資源生生不息、永續利用。

現場邀請教育局所轄海洋教育發展學校，設攤展示南市海洋教育成果，規劃海洋知識動腦闖關遊戲，寓教於樂，趣味學習海洋教育。

3類活動開放親子參加

環保局也利用環保回收素材，協助製作一組令人期待驚艷之海洋環境保護意象塑像，將於活動當天揭幕，宣傳海洋保護理念。

開放報名項目分為「岸際魚苗放流」、「乘船魚苗放流」及「娛樂漁船出遊」三種，意者可電洽農業局（06-2982845或06-2982712）報名，未報名學童與民眾，也歡迎排隊體驗岸際魚苗放流。

馬沙溝社區也結合在地社區，推出優游慢活漁村行程，順遊馬沙溝社區彩繪街，與生動的立體彩繪拍照留念，馬沙溝社區發展協會當天在李聖宮廟前廣場，備有限量在地風味餐點，提供免費享用。