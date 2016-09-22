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〈南部〉房屋有履歷 14建築獲金質獎

2016-09-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市土木、結構、建築師三大公會合辦的建築工程品質金質獎，得獎名單昨公佈，高市工務局則強調，持續推動房屋生產履歷。

高雄市工務局長趙建喬表示，買房是一輩子的大事，今年初台南維冠大樓倒塌，引起民眾對自身房屋結構安全的恐慌，也更重視房屋興建過程的品質。為讓民眾買屋時，擁有更多工程設計與施工品質的資訊，高雄市推動房屋生產履歷，讓興建過程透明化，透過金質獎選拔，讓民眾買房更安心、居住更放心。

高雄市土木技師、結構技師、建築師三大公會合辦的第三屆建築工程品質金質獎，經三階段評選，昨天選出十四件金質獎作品。

各組獲選者為：Ａ組公部門公共工程：前鎮區瑞豐國小創新樓巧思樓、三民區河堤國小、海洋文化及流行音樂中心、衛武營藝術文化中心。

Ｂ組私有新建建築物：歐美建設「鳳青段第I、 II期」、甲六園建設「民權永富」、晟揚建設「文濱Ａ案」、友友建設「藍田西案」。Ｃ組私有新建建築物：信宇投資「遠雄THE ONE」、聯鋼營造「中欣前鎮住宅大樓」、永信建設「中正案」、名發建設「晶閣」、百立建設「生日公園」、皇苑建設「御寶」。

此外，高雄市工務局也表示，九月一日起推出住宅耐震安檢計畫，預計全額補助八千棟建物耐震初步評估，耐震能力不足的大樓，有一九○棟名額可申請詳細評估，每棟補助三十萬元，受理申請期間一個月，詳洽07-3368333轉3248、3982、2429。

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  • 獲選建築工程品質金質獎的建案大樓。 （記者葛祐豪攝）

    獲選建築工程品質金質獎的建案大樓。 （記者葛祐豪攝）

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