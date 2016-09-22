〈南部〉青春尬歌II 徵選6樂團上台飆歌
2016-09-22
〔記者黃佳琳／高雄報導〕為了培育高雄在地流行音樂人才，高市文化局延續過去兩年的「青春尬歌」系列活動，今年度分上、下半年徵選多組優秀樂團，與知名樂團同台尬歌，下半年徵選活動即日起開跑，預計徵選六組樂團傳承原創音樂精神。
高市文化局表示，上半年的「2016青春尬歌I」徵選活動，共收取來自全台四十九組樂團報名，最後經評審選出的六個樂團分別是「迷失梅德森」、「時光旅行」、「宥盛與他的好夥伴」、「三隻狗」、「汁男聯盟」及「Feedback」。
入選的六組樂團日前更在駁二與成軍廿年的知名獨立樂團「八十八顆芭樂籽」及來自中台灣的新興獨立樂團「一步」同台飆歌，嗨翻南台灣的夏夜。
下半年的「2016青春尬歌II」徵選活動即日起開始收件，報名截止日期為十月廿一日，文化局指出，下半年的徵選活動也要選出六組樂團，入選的樂團不但能獲得與知名樂團同台尬歌、開演唱會的機會外，還有兩萬元獎金及青錄製春尬歌紀念音樂合輯。
報名資格限高中職以上在校學生，或一九九三年後（含一九九三年）出生者、每團至少兩名團員、樂團成員須至少半數以上為中華民國國籍，以及入選樂團須間隔一屆次才可再度報名等四項條件，文化局歡迎喜愛音樂的年輕朋友們，一起加入搖滾青春的行列。
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